«Esa mi*rda me está doliendo muchísimo»: Justin Bieber sufrió una lesión en un accidente de monopatín

El cantante canadiense Justin Bieber generó preocupación entre sus seguidores al informar que sufrió un accidente mientras conducía un monopatín eléctrico, generándole una lesión sumamente dolorosa.

Bieber hizo una transmisión de cuatro horas en la plataforma Twitch. Junto a otros músicos, estaba ensayando su concierto programado para el Festival de Coachella de 2026, en donde es una de las cabezas de cartel.

Aunque sorprendió a miles de fanáticos por su desempeño en el ensayo, el músico de 31 años estuvo visiblemente incómodo en varios momentos. Luego Bieber le comentó a unos de sus músicos que había caído de su monopatín eléctrico.

justin talking about his injury to his ribs that happened the other day. hope you feel better @justinbieber 🫶🏽 pic.twitter.com/y3ThqbHMfL — Bieber Data (@justindrewfiles) November 14, 2025



«Me duele la costilla de la p–ta madre, hermano. Esa mi*rda me está doliendo muchísimo, bro. Estoy intentando estar tranquilo, bro. Esta mi*rda me está jodiendo», explicó Ieber, de acuerdo a medios especializados.

BIEBER: «TODO ME DUELE»

Ante la preocupación de sus fanáticos, Bieber explicó que sufrió una lesión. «Chat, me caí de lado de esa maldita Onewheel y aterricé sobre mi cadera. Así que incluso cantar, reírme… todo me duele», dijo.

Bieber continuó con el ensayo en vivo a pesar del dolor que estaba sintiendo. Sin embargo, más adelante, cuando se estaba acomodando en un sofá, tocó sus costillas y reconoció que le dolía hablar.

Hasta el momento, el representante de Bieber no respondió a las solicitudes de comentarios sobre el accidente. El cantante dejó claro que estaba adolorido, pero no dio detalles sobre la magnitud o clase de su lesión.