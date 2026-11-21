La cantante colombiana Shakira alcanzó oficialmente el estatus de sold out para su primer concierto en su regreso a Venezuela, pautado para el próximo sábado 16 de enero de 2027, en el Estadio Monumental Simón Bolívar.

A través de un mensaje difundido tras confirmarse el lleno total de esta primera fecha, la producción destacó la respuesta masiva de los seguidores capitalinos bajo la premisa: «¡Venezuela rompió todos los récords! La loba aulló y Caracas respondió con el corazón en la mano».

VENEZUELA Y SU REINSERCIÓN EN EL CIRCUITO INTERNACIONAL DE ENTRETENIMIENTO

Este hito de taquilla refleja el auge y la consolidación de los espectáculos de gran nivel en el país.

Tras varios años de ausencia en las rutas de las principales giras mundiales, Venezuela ha logrado reinsertarse en el circuito internacional de entretenimiento, atrayendo producciones de alta complejidad técnica y artística gracias a la recuperación de la infraestructura de eventos y a la alta demanda de un público ávido de conciertos masivos.

En ese contexto, la parada de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Caracas se perfila como uno de los eventos musicales más ambiciosos de la década en territorio nacional, marcando además el esperado reencuentro de la intérprete barranquillera con los venezolanos tras más de 15 años sin presentarse en el país.

Para los fanáticos que no lograron adquirir entradas en esta función inicial, la organización mantiene habilitada la venta para la segunda presentación programada para el domingo 17 de enero de 2027 en el mismo recinto, a través de la plataforma oficial de MiTickera.