Famoso tiktoker se quitó la vida y dejó un conmovedor mensaje en sus redes, la familia pidió privacidad

El famoso tiktoker estadounidense Tucker Genal, uno de los más reconocidos del país, murió a los 31 años, según confirmaron sus hermanos Carson y Connor en una publicación conjunta en Instagram.

El cuerpo de Genal yacía en su casa en Los Ángeles, lo que conmocionó a seguidores que solían ver su contenido, que incluía sketches humorísticos y desafíos junto a amigos y familiares.

En su última publicación, días atrás, Genal compartió un video que recopilaba imágenes de cada mes del año, cerrando con una fotografía en blanco y negro correspondiente a diciembre. «Desearía poder revivir algunos de estos momentos dos veces», reseñó, en un mensaje que ahora para muchos seguidores significó una despedida.

Tras su fallecimiento, los médicos forenses confirmaron que el influencer se quitó la vida. Ante eso, la familia solicitó privacidad para atravesar este «momento increíblemente difícil».

«Agradecemos profundamente la amabilidad y la comprensión mostradas a nuestra familia», señalaron Carson y Connor Genal.

Previo a su exitosa carrera en redes sociales ,Tucker Genal se graduó en administración y dirección de empresas en la Universidad Furman en 2018 y trabajó como coordinador de redes sociales para el artista de zapatillas Kickasso.

Siempre fue muy cercano a sus hermanos con quienes también gestionaba en conjunto la cuenta de TikTok Hustle House. Su contenido, basado en el humor y la complicidad familiar, le valió el reconocimiento y el afecto de una comunidad.

«Ni siquiera sé por dónde empezar. Eras mi mejor amigo y un hermano mayor aún mejor. Pasé toda mi vida admirándote y tratando de seguir tus pasos porque siempre fuiste mi héroe. Sé que una cosa es segura y es que seguiré admirándote el resto de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar. Fuiste la persona más amable que he conocido y el mejor hermano que cualquiera podría haber pedido. Te amamos y te extrañaremos eternamente, Tucker», escribió uno de sus hermanos.

El influencer Sean Schutt, amigo cercano de la víctima, también le dedicó un emotivo mensaje. «Tucker, me diste la motivación, trajiste una luz dentro de mí que ni siquiera sabía que tenía. Eres la persona más amable y desinteresada que he conocido. Siempre priorizaste a los demás y siempre supiste cuidar cuando nadie más lo hacía. No sé dónde estaría sin ti. Me diste la vida. Me mostraste lo hermosa que puede ser la vida. Soy muy afortunado de haberte tenido en mi vida. Atesoraré cada momento y recuerdo que compartimos juntos para siempre. Gracias por siempre estar ahí para mí cuando no sabía adónde ir. ¡Gracias por ser tú mismo! Te extrañaré por siempre, amigo».

El youtuber Zach Justice se sumó a los homenajes, describiendo a Genal como una persona amable y pidiendo a sus seguidores que estén atentos a sus amigos.