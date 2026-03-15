El video de la cantante Chappell Roan durante el Lollapalooza de Argentina que emociona a sus fanáticos venezolanos

La reconocida cantante estadounidense, Chappell Roan, emocionó a sus fanáticos venezolanos después de que, durante el Lollapalooza llevado a cabo en Argentina, mencionara a Venezuela y manifestara su amor por ambos países.

En un video viral, la intérprete mencionó a una persona de su equipo, que es oriunda del territorio venezolano. Luego, dijo que «amaba» a Venezuela.

«¡Andrea es de Venezuela! ¿Hay alguien aquí que sea de Venezuela? ¡Los amo, Venezuela! ¡Los amo, Argentina!», enfatizó Chappell Roan.

Ese mensaje emocionó a sus seguidores en redes sociales, quienes se refirieron a sus palabras. «Chappell Roan mencionando a Venezuela y diciendo que nos ama… Chappell es venezolana y nació en Punto Fijo», «Chappell Roan mencionando a Venezuela y Venezuela ganándole a Japón, ¿qué es esto, Dios?», «Venezuela eliminando a Japón en el Clásico Mundial de Béisbol, Chappell Roan diciendo que ama Venezuela, Estados Unidos elevando la bandera en Caracas… Alguien nos cambió la línea de tiempo», fueron algunos de los comentarios.

Chappell Roan at Lollapalooza Argentina! 🇦🇷 “Andrea is from Venezuela! Is anyone out here from Venezuela! I love you Venezuela! I love you Argentina!” pic.twitter.com/qna5cF1W62 — Chappell Roan Philippines (@chappellroanPH) March 15, 2026

¿CÓMO FUE SU PRESENTACIÓN EN EL LOLLAPALOOZA DE ARGENTINA?

El Lollapalooza Argentina vivió el sábado su segunda jornada en el Hipódromo de San Isidro, presentando a Addison Rae, Lewis Capaldi y Chappell Roan como los artistas principales. El evento también dio espacio a figuras locales de la talla de Ángela Torres, Paulo Londra y Soledad Pastorutti, reseñó MDZ.

Sin embargo, fue la cantante estadounidense la que acaparó todas las miradas durante los 75 minutos que duró su presentación. La artista construyó un universo de fantasía medieval sobre el escenario, apoyada por una imponente escenografía de castillo y efectos visuales cautivadores.

Su puesta en escena hechizó por completo a la audiencia argentina, que la convirtió en la figura indiscutible de la fecha. Los seguidores replicaron su estética, luciendo desde prendas con letras de sus canciones hasta su icónico maquillaje y estilos característicos.