EN VIDEO: Zion reaparece con impactante revelación sobre su salud que lo alejó de los escenarios

El cantante urbano Zion, exintegrante del popular dúo Zion & Lennox, reveló detalles sobre los problemas de salud que lo mantuvieron alejado de los estudios musicales y los escenarios.

Zion sostuvo una brindó una entrevista para el medio especializado ReggaetonTV. Al ser consultado sobre su estado de salud, artista recordó las consecuencias del grave accidente de tránsito que sufrió en octubre de 2025 en Puerto Rico.

«Tuve traumas, tanto cerebrales como corporales (…) Cosas que me pasaron, convulsiones, hospitalizaciones. Muchas cosas que no publico porque no me gusta que nadie me coja pena. Los médicos me dijeron que tenía que esperar dos años para volver a ser el mismo», dijo Zion.

El artista afirmó que, luego de dos o tres meses del accidente, se comenzó a frustrar por tener que mantenerse alejado de los escenarios. Incluso, reveló que pasó «tres semanas en coma» y pasaron «muchas cosas que mucha gente no sabe», acotó.

ZION: «QUIERO ES TRABAJAR»

Tras pasar por estos complicados momentos de salud, Zion decidió que debía regresar al mundo de la música. «Yo lo que quiero es trabajar y demostrar», dijo el artista, quien insistió en varias ocasiones que no quería la «pena» de sus fanáticos

«Yo no me puedo quedar en casa haciendo nada. Yo sí necesito descansar ahora más que nunca», indicó Zion. Ante este escenario, el cantante decidió acompañar a su colega J Balvin en un concierto en Bogotá, a pesar de no tener la autorización médica.

Igualmente, Zion dejó claro que su estilo de vida ha cambiado y busca cuidar más de su salud. «Yo no salgo, ya yo no rumbeo, no voy a discotecas, no voy a festivales, casi todos los días me quedo dormido temprano», añadió.

El cantante aseguró que, luego de estar experiencia cercana a la muerte, quiere seguir trabajando en el mundo musical. Sin embargo, Zion adelantó que planea retirarse de los escenarios en uno o dos años.