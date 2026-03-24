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El escándalo que desató Natalia Jiménez en México: Usó una ambulancia para trasladarse a un cumpleaños y grabó todo

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
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La cantante española Natalia Jiménez está envuelta en una gran polémica en México luego de usar una ambulancia para llegar a tiempo al cumpleaños del artista Carlos Rivera.

La propia Jiménez publicó el video en sus redes sociales sin saber de qué se trataba de una infracción que le podría acarrear series consecuencias.

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«Carlitos ahí voy, de que llego, llego», decía en un video tomado desde la parte de atrás de una ambulancia que transitaba a toda velocidad y con las sirenas encendidas hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

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De acuerdo con medios locales se trataría de una ambulancia privada, aunque de momento se desconoce de qué empresa. El reglamento en México sanciona con inmovilización a las ambulancias que transiten con las sirenas encendidas en caso de que no estén en una emergencia médica.

En este sentido, autoridades de salud de México iniciaron el proceso para identificar la ambulancia y poner las sanciones correspondientes a este tipo de faltas.

De acuerdo con el reglamento para regular vehículos de uso en la Ciudad de México, como ambulancias, en su artículo 36, «cuando exista riesgo inminente a la seguridad de los usuarios del servicio, o en caso de negligencia, la Agencia de Protección Sanitaria ordenará la suspensión temporal o definitiva del vehículo de uso como ambulancia».

Ni la artista ni su equipo de representación han emitido un comunicado oficial para esclarecer si existía alguna justificación médica para dicho traslado.

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