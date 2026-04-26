Alicia Machado confesó los momentos más difíciles en la crianza de su hija y la insólita manera en que los ha enfrentado

La actriz y Miss Universo 1996, Alicia Machado, confesó los críticos episodios que ha enfrentado con su hija única, Dinorah, los cuales han llevado a la empresaria a admitir que las dificultades en la crianza la empujaron a solicitar ayuda a las autoridades en momentos donde no sabía cómo resolver.

En el programa «Desiguales» de Univisión, la ganadora de «La casa de los famosos» relató que las actitudes de desobediencia de Dinorah alcanzaron niveles extremos. Machado confirmó que recurrió a los servicios de emergencia para reportar estas situaciones de rebeldía.

La artista detalló sin tapujos que informó a los operadores que su hija ignoraba sus órdenes, se escapaba de la vivienda y abandonaba el hogar sin el consentimiento materno. Estas acciones llevaron a la Miss Universo a buscar el respaldo de los cuerpos de seguridad estadounidenses.

«No me ha importado llamar al 911 para decirlo, ya que para eso están las autoridades. Aquí en Estados Unidos el tema de los menores de edad es enorme y se tiene mucha ayuda. He tenido que llamar a las trabajadoras sociales por actitudes, ya que no es fácil», declaró Alicia Machado.

DINORAH CERCA DE CUMPLIR 18 AÑOS

Dinorah alcanzará la mayoría de edad el próximo 24 de junio, tras años de aparecer públicamente junto a su famosa madre. Hace apenas unos meses, Alicia Machado expresó su firme intención de enviar a la joven a cursar sus estudios superiores en territorio europeo.

La exreina de belleza participó esta semana como invitada especial en el panel de Univisión para comentar diversos temas de actualidad. Durante su estancia en el set, ha compartido opiniones personales y experiencias de vida con los televidentes.

La empresaria también ha fortalecido su vínculo personal y profesional con las integrantes permanentes del programa. Alicia mantiene una estrecha cercanía con figuras como Adamari López, Migbelis Castellanos y Karina Banda en cada una de sus intervenciones.