La Miss Venezuela, Stephany Abasali, habló de toda su experiencia en el Miss Universo que estuvo marcado por varios escándalos, entre ellos las acusaciones de fraude al nombrar a Miss México como ganadora.

Durante una entrevista con Luis Olavarrieta, la venezolana fue consultada sobre si dudó de la transparencia en el concurso.

«La verdad es que no te puedo decir eso sin ya conocer del resultado porque si en mi mente estuviera presente el hecho de que la organización no se llevara con transparencia nunca hubiese participado. Entonces no puedo comentar a menos de que yo sienta que haya algo más allá», expresó.

En ese sentido, envió un mensaje a todas las personas que creen que hubo fraude. «Hay que aceptar la voluntad de Dios y ser maduro con lo que sucede. Este es un reinado de solo un año y hay personas que están a favor o en contra como lo estarían con cualquier otra candidata, el año que viene será otra Miss Universo y no es algo que se va a mantener. Es algo que no se puede cambiar y es una decisión tomada. La persona responsable está tomando su rol y al final es una decisión que respeto, yo hice mi participación y estoy muy orgullosa de ello», afirmó.

«Yo siempre dije que lo que sea que fuera el resultado lo iba a aceptar con mucho cariño y mucho amor. Este trabajo me dio el fruto de estar en el top 3 y estoy muy agradecida con ello y con el apoyo que me dio mi país. De 130 mujeres y quedar en el top 3 es un privilegio», aseveró.

En medio de las distintas polémicas, Abasali señaló que ella siempre se mantuvo «al margen porque estaba enfocada en su participación y su desarrollo dentro del concurso y no lo que decían las redes».

#CaraotaShow | EN VIDEO: Stephany Abasali habló sin filtros sobre los escándalos en el Miss Universo, la transparencia y Fátima Bosch .- https://t.co/JnTeqyW0j7 pic.twitter.com/tu9KNexNBw — Caraota Digital (@CaraotaDigital) December 2, 2025

SOBRE FÁTIMA BOSCH

Stephany Abasali sostuvo que quiere mucho a Miss México, Fátima Bosch. «Ella es una persona muy especial, nos llevamos muy bien durante el concurso. Mucho antes de que nos conociéramos, yo optaba por ella para que ganara su nacional porque me veía reflejada en ella y sentía que íbamos a tener muy buena conexión».

«No tengo duda alguna de que ella vaya a llevar este reinado de la mejor manera. Tiene un corazón muy bonito y para mí es una persona que le tengo mucho cariño», apuntó.

LA MISS VENEZUELA, STEPHANY ABASALI

«Honestamente al inicio si fue un poco de miedo, tuve muchas emociones, no sabía lo que se me venía porque yo tenía más previsto mi plan b que al plan a. Yo pensé que no sería candidata para el Miss Universo sino más para el Miss Mundo o Miss Internacional, entonces no me tenía yo misma tanta fe para estar en una tarima como el Miss Universo. Sin embargo, poco a poco entendí que era una responsabilidad muy grande y depende de mí de cómo lo quiero llevar. Fue un momento de muchos sentimientos que al final se volvieron muy positivos», expresó.

Destacó que cuando asisten a un concurso de belleza internacional, la representante de Venezuela siempre va preparada desde el día uno.

«Vas con la mentalidad de que ya hiciste todo esto y llegas con todas las herramientas», dijo.

Resaltó que es una persona exigente con ella misma. «Me decían que mi oratoria estaba bien, pero yo quería ver más clases y más prácticas, para mí no era nunca suficiente y entonces me decía que debía prepararme porque no solo te preparas para esa noche final sino que te preparas para la noche después y lo que se me va a venir después del Miss Universo».

«Yo fui a representar a todas esas mujeres tan diversas, tan únicas, en una sola persona. Siempre he sido fiel a mí misma, desde mis raíces, mi esencia y conozco muy bien la diversidad y la versatilidad de la mujer venezolana. Yo me mantuve como lo que soy, una persona muy tranquila, analítica, que no necesariamente necesita un show para brillar», comentó.

Aunque sostuvo que cuando le decían «que no conectaba, que era odiosa, arrogante o fría me dolía porque en la vida real no soy así».