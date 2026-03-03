«Nos lavó el cerebro»: Cuatro hermanos acusan a Michael Jackson de haberlos abusado

Cuatro miembros de la familia Cascio, quienes llegaron a ser sumamente cercanos al cantante Michael Jackson desde la década de los 80, acusaron al Rey del Pop de abusar sexualmente de ellos.

Aunque haya muerto hace más de una década, la figura de Jackson mantiene cierta polémica a su alrededor por diversas acusaciones de abuso. Ninguna de ellas pudo ser comprobada, pero sí afectaron severamente a la figura del cantante.

Ahora cuatro de los cinco hermanos Cascio, todos ellos adultos, demandaron a los herederos de Jackson. Exigen que se les indemnice con más de 200 millones de dólares por supuestos abusos que sufrieron cuando eran niños.

La denuncia fue presentada el pasado viernes, 27 de febrero, por Edward, Dominic, Marie Nicole y Aldo Cascio. De acuerdo a la revista People, los demandantes afirmaron que Jackson les «preparó y les lavó el cerebro».

«Michael Jackson fue un depredador sexual infantil en serie que, a lo largo de más de una década, drogó, violó y agredió sexualmente a cada una de los demandantes, comenzando cuando algunos tenían tan solo siete u ocho años», indica la demanda.

¿QUÉ DICE LA FAMILIA JACKSON?

Los Cascio afirman que Jackson los aisló de los adultos, les dio drogas y alcohol, además de exponerles a pornografía y abusar de ellos individualmente. Afirmaron que estos hechos se dieron «durante largos periodos en múltiples lugares del mundo».

Por su parte, el entorno del cantante negó todas las acusaciones. «Es una apropiación desesperada de dinero por parte de miembros de la familia Cascio», aseveró Marty Singer, el abogado de Michael Jackson Estate.

El abogado recordó que los hermanos contradijeron en el pasado las afirmaciones que hacen en la actualidad. «En todo momento, los Cascio afirmaron constante y repetidamente que Michael nunca les hizo daño a ninguno de ellos ni a nadie más», acotó.

La familia conoció a Jackson en 1984, cuando Dominic, el padre de los hermanos, era gerente de un hotel en Nueva York en el que el cantante se alojaba a menudo. Se mantuvieron en el entorno del Rey del Pop hasta su muerte.