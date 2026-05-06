OFICIAL: Esta será la representante de Venezuela en el Miss Grand International All Stars tras renuncia de Sthefany Gutiérrez

La tercera finalista del Miss Venezuela 2025, Gabriela De La Cruz, será la representante del país en la primera edición del Miss Grand International All Stars que se llevará a cabo a finales de mes.

El anuncio lo dieron de manera conjunta la organización Miss Grand International y la organización Miss Grand Venezuela. De esta forma, la modelo de 26 años que representó hace poco a Yaracuy sustituirá a Sthefany Gutiérrez, quien declinó la oferta por motivos personales.

«Gabriela De La Cruz es una persona venezolana decidida y positiva, conocida por su gran sentido de la responsabilidad y su dedicación al desarrollo personal. Con experiencia en certámenes internacionales, aporta confianza, autenticidad y pasión por el crecimiento personal», destacaron ambas organizaciones en un comunicado.

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«Se comunica eficazmente, conecta bien con la gente y se siente segura al hablar en público. Gabriela es creativa, disciplinada y perseverante, y se esfuerza continuamente por evolucionar e inspirar a otros a través de su trayectoria», acotaron.

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En este sentido, aseguraron que Gabriela representa la resiliencia, el orgullo y la determinación. «Su objetivo es aprovechar esta oportunidad para crecer, superarse a sí misma e inspirar a otros con confianza y autenticidad en el escenario de MGI All Stars».

La propia De La Cruz expresó en sus redes sociales la emoción por su elección en representación de Venezuela.

«Y sin buscarlo llegó esa llamada que cambió todo. A veces la vida no avisa, solo te sorprende y te pone exactamente donde siempre soñaste estar», indicó.

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«Gracias a Jacqueline Aguilera, Esteban Velásquez y Miss Grand Venezuela por creer en mí, por abrir esta puerta y confiar en mi historia. Gracias a Miss Grand International por creer en las segundas oportunidades y en mi sueño de representar nuevamente a Venezuela», añadió.

Para finalizar, dejó entrever su felicidad por la experiencia que se le avecina. «Hola Tailandia, nos vemos pronto», concluyó.