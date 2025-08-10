EN VIDEO: Maluma paró un concierto para regañar a una madre que llevó a su hijo de un año al show

El cantante colombiano de música urbana Maluma, le dio tremendo regaño a una mujer que asistió a uno de sus conciertos por haber llevado a un bebé de un año a uno de sus conciertos.

El reguetonero paró su show al percatarse de que la referida mujer, quien estaba en las primeras filas del espectáculo sostenía a un bebé.

Visiblemente molesto, el artista se dirigió a ella desde el escenario, expresando su preocupación y preguntando qué edad tenía el niño.

«Un año. Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la p#t@ mierda donde el sonido está durísimo. Su bebé ni siquiera sabe que está haciendo aquí. La próxima vez protejale los oídos», le espetó preocupado el colombiano.

«La verdad eso es un acto de irresponsabilidad y usted estaba con el nené fácil como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí de verdad. Te lo digo con todo cariño y con todo respeto ya que soy papá», agregó.

En este sentido, hizo énfasis en que él nunca hubiese sometido a su hija a una situación similar a tan temprana edad.

«Yo a París nunca la hubiera traído de un año a un concierto, así que para la próxima sea un poco más consciente», sentenció el artista.

🎤👶 | Maluma detuvo su concierto en el Palacio de los Deportes para regañar a una madre que había llevado a su bebé de apenas un año. El artista, que también es papá, fue tajante: “Yo no permitiría eso”. 💥 pic.twitter.com/zUIaEAxzbR — ES RE VIRAL (@esreviral) August 10, 2025

REACCIONES DIVIDIDAS

La reacción de Maluma dividió las opiniones: mientras muchos aplaudieron su gesto, considerándolo una muestra de empatía y sensatez, otros criticaron su forma de regañar a la fanática, tachándolo de arrogante y despectivo.

Algunos comentarios en redes sociales abogan por la madre, señalando que quizás no tenía con quién dejar al niño. Otros, por el contrario, reafirman la opinión del artista colombiano, expresando que no es el lugar para llevar a un bebé.

Hasta el momento, ni la fanática ni el equipo de Maluma han dado declaraciones oficiales sobre lo sucedido.