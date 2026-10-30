VIDEO VIRAL: Osmel Sousa visitó la Quinta Miss Venezuela después de varios años y contó todo lo que vio

Osmel Sousa, antiguo presidente de la Organización Miss Venezuela, sorprendió a todos este jueves al hacer una serie de críticas sobre el estado de la Quinta Miss Venezuela y pidió devolver el «glamour» al concurso.

Sousa, que está en Caracas desde mediados de mes, visitó la Quinta Miss Venezuela tras su retorno al país. Unos días después, no se guardó nada y manifestó el «dolor» que sintió al ver las instalaciones.

«¿Por qué tuvieron que quitar en la Quinta el color rosado y poner ese morado horroroso que le pusieron afuera?», dijo Sousa, recordando que elogió ese tono porque «identifica siempre la cosa femenina». «Amarillo es más bonito que ese morado horrible», agregó.

Respecto al interior de la Quinta, Sousa aseguró que durante su gestión estaba «tan bonita». «Lo único que quedó mío fue el piso, que es una belleza y la escalera. Cuando entré en la oficina mía, casi que me dio un infarto», aseveró.

SOUSA RECORDÓ LOS DETALLES

El Zar de la Belleza rememoró que en el pasado había en la Quinta un espejo de la sala VIP de la extinta aerolínea Avensa. A esto se sumaba una lámpara que también fue usada en la boda de Ricardo Cisneros.

Sousa lamentó que, tras su salida del concurso, se «cambió todo». «Total para nada, porque no hicieron nada, ni compraron nada, ni ganaron otra vez y aquello es un desastre. Entonces, eso no puede ser así», aseveró.

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Igualmente, manifestó su clara crítica a la situación en la que se encuentra actualmente el concurso de belleza. «Miss Venezuela tiene que volver a tener el glamour, la cosa bonita que tenía cuando lo hacíamos nosotros», acotó.

Respecto a la edición de este año, Sousa reconoció que no conoce a las candidatas, de manera que no tiene una favorita. Se comprometió a ver la gala interactiva el 5 de noviembre y luego informará cuáles «pueden ser las ganadoras del concurso».