EN VIDEO: Hany Kauam sorprende en redes sociales con un mensaje a María Corina Machado

El cantante venezolano Hany Kauam sorprendió a todos este jueves al enviarle un mensaje a María Corina Machado, líder de Vente Venezuela y Premio Nobel de la Paz, apenas unos días después de su retorno al país.

Kauam publicó un video en su cuenta de Instagram, en donde da unas palabras destinadas a Machado. «Un gran fuerte abrazo a mi prima María Corina. Ya te escribí la canción, mi amor», dijo el cantante.

La publicación de Kauam no pasó desapercibida y el video alcanzó miles de reproducciones en apenas 24 horas. A esto se sumaron casi 300 likes y decenas de comentarios, en donde algunos internautas celebraciones la propuesta a Machado.

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¿NUEVA CANCIÓN DE MARÍA CORINA?

Cabe destacar que el cantante acompañó la publicación con su tema Dar De Corazón. Se trata de la inspiración para la canción Chávez, corazón del pueblo, lanzada en 2012 por el propio Kauam, Omar Enrique y Los Cadillacs.

A pesar de su vinculación con el oficialismo en el pasado, Kauam celebró el reciente regreso de Machado. Incluso, dejó varios emojis de corazones en un video de la opositora recorriendo el país hacia Caracas.

Tras su retorno, Machado ha realizado varias actividades desde su llegada. El miércoles visitó La Guaira, la entidad más afectada por los terremotos, y en días previos tuvo encuentros con dirigentes políticos y familiares de presos políticos.

Este mismo jueves brindó su primera de rueda de prensa, con medios nacionales e internacionales. Machado presentó su propuesta de un gran acuerdo nacional y abordó varios temas de la actualidad política del país.