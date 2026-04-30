EN VIDEO: Lady Di Mosquera se consagró como Miss Grand Venezuela 2026, Osmel Sousa lideró el jurado

Lady Di Mosquera, Miss Canaima, se consagró este miércoles como la Miss Grand Venezuela 2026 en una velada celebrada en el escenario del Centro Cultural Chacao, por lo que representará al país en los próximos meses en India.

El evento contó con un despliegue tecnológico de primer nivel y contó con aspirantes a la corona provenientes de todo el país.

De igual forma, la competencia sirvió para promover valores como la paz, la solidaridad y el compromiso social.

«Con el corazón lleno de gratitud y una sonrisa que no me cabe en el rostro. Gracias por permitirme vivir este sueño y por ser parte de esta historia que apenas comienza. ¡Gracias, Miss Grand! Vamos a hacer cosas increíbles juntos», comentó Di Mosquera.

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La conducción del evento estuvo a cargo de un trío de lujo: Silvana Continanza, Arnaldo Catanaima y Adriana Pérez. Mientras que en el apartado musical dijeron presente Josué Benjamín y Javier Messiah.

EL JURADO PARA ELEGIR A LA MISS GRAND

El jurado calificador estuvo encabezado por el «Zar de la Belleza», Osmel Sousa, seguido de importantes figuras como Marta Morante, Estela Pelgrón, Carol Ginter, Gabriela Coronado, Valentina Figuera, Jhonny Guzmán, Ricardo Cameron, Hugo Carregal, Ramón Aular, Leo Almodal y Eduardo Kawan.

Lady Di Mosquera (Canaima) ha sido electa como Miss Grand Venezuela 2026. Aquí tienen el momento en el que es anunciada como la ganadora de este certamen de belleza. Gracias. pic.twitter.com/rcZPgGa5Y3 — Luisandrita (@luisandrita) April 30, 2026

Para elegir a la ganadora, los jueces no solo evaluaron la belleza física, sino también la oratoria y el propósito social, entre otras cualidades, de cada candidata, durante todo el tiempo del concurso.

En el cuadro de honor como semifinalistas quedaron Marielen Vacondio Miss Grand Miranda, Oky Espinoza Miss Grand Península de Araya, Yanett Díaz Miss Grand Amazonas, Paola Donquis Miss Grand Carabobo, Fabiola Ramírez Miss Grand Zulia y Fernanda Pernía Miss Grand Península de Paria.