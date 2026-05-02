EN VIDEO: La reacción viral de Shakira tras ver a una multitud esperándola para su mega concierto en Copacabana

La cantante colombiana Shakira tuvo una emocionante reacción el viernes por la noche, después de que, al salir al balcón del hotel donde se hospedaba, justo al frente del escenario donde dará este sábado su mega concierto gratuito en la playa de Copacabana, se percatara de una inmensa multitud de fanáticos que se apersonó un día antes para poder disfrutar de su show de primera mano.

Los asistentes del concierto tomaron la decisión de acudir al lugar del espectáculo con un día de anticipación para reunirse a cantar a coro las canciones de la artista colombiana. Otros llegaron temprano con el único objetivo de conseguir un buen lugar, debido a que el evento es gratuito y las estimaciones oficiales prevén la asistencia masiva de dos millones de personas.

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En el video captado se escuchan claramente las canciones de Shakira sonando mientras la multitud de gente las canta con euforia. En ese momento, la barranquillera reaccionó diciendo: «¿Están aquí por mí? ¿Pero por qué?». Además, la artista añadió otra frase de asombro ante la escena: «Todavía no he empezado el ensayo y ya está así», refiriéndose a la playa de Copacabana.

Esa misma playa será el escenario donde se llevará a cabo este concierto gratuito bajo el marco del evento denominado «Todo Mundo no Río». La artista internacional apartó una fecha específica en su actual gira mundial titulada «Las mujeres ya no lloran» para poder estar presente en este gran concierto de Brasil, donde se espera la llegada de más de dos millones de personas.

Como una forma de agradecimiento hacia la cantante, sus fieles seguidores se reunieron en masa durante la noche previa al concierto para vivir juntos un momento lleno de alegría cantando sus éxitos. De esta manera, decidieron pasar la noche anterior al evento en el sitio, calentando motores para la presentación oficial que tendrá lugar este 2 de mayo.

Poxa, me disseram "Ninguém no Rio". pic.twitter.com/w3osNsKSfD — Shakira Brasil | Fã-Clube (@Shakira_Brasil) May 1, 2026

CONCIERTO DE SHAKIRA PODRÍA SUPERAR LOS DE MADONNA Y LADY GAGA

Según las estimaciones, el impacto económico de este concierto en Brasil superará a las presentaciones realizadas por Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025. El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavalieri, se pronunció oficialmente sobre la presentación de la barranquillera.

Cavalieri aseguró que el concierto de la colombiana beneficiará a la ciudad de Río con unos 160 millones de dólares en ingresos. El mandatario local destacó que esta cifra superaría por 40 veces la inversión inicial realizada para el evento. El mismo alcalde afirmó que las proyecciones económicas apuntan a alcanzar cifras históricas.

Esas cifras se verán reflejadas en los sectores de turismo, transporte y ocupación hotelera de la ciudad. «Los cálculos son los mejores posibles: récord en el aeropuerto internacional de Galeão, en la terminal de autobuses y en la llegada de turistas extranjeros», señaló el mandatario local.

Asimismo, Cavalieri explicó en detalle que la inversión total destinada al concierto fue de unos 4 millones de dólares para cubrir toda la logística necesaria para el evento masivo. La Secretaría Municipal de Desarrollo Económico y la oficina de turismo de Río de Janeiro (Riotur) realizaron un estudio conjunto sobre el impacto del show.

Dicho estudio arrojó una asistencia estimada de dos millones de personas, cifra que superaría a la convocatoria de Madonna con 1,6 millones y estaría muy cerca del récord de Lady Gaga con 2,1 millones. Según el mismo estudio, la gran mayoría de los asistentes se concentra en la población de Río, con 1,7 millones de personas.

No obstante, las autoridades confirmaron que más de 32 mil personas provenientes de otros países viajarán a Brasil para presenciar el evento. El concierto está programado para empezar el sábado 2 de mayo a las 8:45 pm, hora de Venezuela.