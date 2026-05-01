Britney Spears abandonó centro de rehabilitación y buscará acuerdo con la justicia por este cargo en su contra

Britney Spears abandonó el centro de rehabilitación, menos de tres semanas después de que se conociera que había ingresado voluntariamente tras su arresto por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol.

Tras dejar el centro este miércoles, 29 de abril, la cantante deberá comparecer el lunes ante un juez por un único cargo menor relacionado con la conducción bajo la influencia combinada de alcohol y al menos una sustancia controlada.

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La noticia de su ingreso en rehabilitación se hizo pública el 12 de abril, cuando un representante confirmó que la artista había buscado ayuda, según medios locales.

Desde entonces, Spears o su equipo eliminaron todo el contenido de su cuenta de Instagram, donde solía publicar videos bailando.

Lo cierto, es que su salida del centro coincide con el avance del proceso legal que enfrenta en el condado de Ventura.

ACUSACIÓN FORMAL

Los fiscales la acusaron formalmente este jueves, 30 de mayo, por conducir bajo la influencia de alcohol y drogas, un delito menor.

El caso se remonta al 4 de marzo, cuando la Patrulla de Carreteras de California la arrestó en Westlake Village tras recibir reportes de una conducción errática en la autopista 101.

En el vehículo se halló una sustancia no especificada, y según TMZ, se trataría de pastillas que se cree eran Adderall, supuestamente obtenidas durante viajes a México.

📸 Exclusive: Britney Spears was spotted for the first time since finishing rehab. https://t.co/gNAhJer9Mb Credit: Backgrid pic.twitter.com/6lFIYTd0MT — TMZ (@TMZ) April 30, 2026

POSIBLE ACUERDO

La oficina del fiscal del distrito del condado de Ventura adelantó a CourtTV que podría ofrecerle un acuerdo para que se declare culpable de conducción temeraria con alcohol y/o drogas, una alternativa al cargo de DUI.

Este tipo de acuerdos suelen aplicarse cuando el acusado no tiene antecedentes, presenta un nivel bajo de alcohol en sangre y no provoca accidentes ni lesiones.

De aceptar, Spears podría enfrentar un año de libertad condicional, multas y la obligación de asistir a un curso sobre conducción bajo los efectos del alcohol.

Aunque no está obligada a presentarse en persona el lunes, el caso vuelve a colocar a la estrella del pop bajo el escrutinio público, apenas dos años después de haber recuperado su autonomía legal tras el fin de su tutela en 2021.

Su equipo no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios a medios como Los Angeles Times, mientras la atención mediática vuelve a centrarse en su vida personal y sus desafíos legales.