EN VIDEO: La reacción de la cantante Sabrina Carpenter que está dando de qué hablar, le lanzaron unas esposas al escenario

La cantante Sabrina Carpenter protagonizó un bochornoso momento al finalizar un concierto de su gira Short n’ Sweet Tour luego de que un seguidor le lanzara unas esposas al escenario.
En un video captado desde el público se puede ver el momento en el que Sabrina estaba de rodillas bajando del escenario en una plataforma mientras interpretaba su tema Because I Liked a Boy y de pronto alguien lanza estas esposas que la golpean en las manos.
Esto enojó a la cantante, que de inmediato tuvo una reacción desproporcionada y tomó las esposas y las arrojó con fuerza al público, golpeando con este objeto a una fanática desprevenida que estaba disfrutando del concierto.
A pesar de lo ocurrido, y la notable molestia de la cantante, prosiguió con el cierre del show como estaba previsto y muchos de sus seguidores se fueron satisfechos con lo visto sobre la tarima.
Mientras tanto, otros rechazaron el accionar de la cantante en redes sociales, afirmando que no tuvo precaución al momento de arrojar las esposas al público.
¿POR QUÉ LE LANZARON ESPOSAS?
A principios de esta semana, Carpenter esposó a las actrices Elle y Dakota Fanning por ser demasiado atractivas el pasado 16 de noviembre. «Es como si una de ustedes fuera linda, ¿pero dos? ¡Rayos!», dijo la artista en ese momento.
La cantante de “Espresso” ha «esposado» a muchas celebridades mientras estaba de gira, incluidas Drew Barrymore, Millie Bobby Brown, Gigi Hadid, Anne Hathaway y TWICE.
