Caraota Show

EN VIDEO: La reacción de la cantante Sabrina Carpenter que está dando de qué hablar, le lanzaron unas esposas al escenario

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

La cantante Sabrina Carpenter protagonizó un bochornoso momento al finalizar un concierto de su gira Short n’ Sweet Tour  luego de que un seguidor le lanzara unas esposas al escenario.

Contents

En un video captado desde el público se puede ver el momento en el que Sabrina estaba de rodillas bajando del escenario en una plataforma mientras interpretaba su tema Because I Liked a Boy y de pronto alguien lanza estas esposas que la golpean en las manos.

Leer Más

Adele
Adele anuncia una pausa en su carrera musical: «Quiero hacer otras cosas creativas»
IMPACTANTE VIDEO | Pareja murió al caer desde la terraza de un edificio en Colombia, estaban discutiendo
Armas y juguetes sexuales: Filtran fotos de «la casa del horror» de Sean ‘Diddy’ Combs

Esto enojó a la cantante, que de inmediato tuvo una reacción desproporcionada y tomó las esposas y las arrojó con fuerza al público, golpeando con este objeto a una fanática desprevenida que estaba disfrutando del concierto.

LEA TAMBIÉN: SIGUE LA POLÉMICA EN EL MISS UNIVERSO: REPRESENTANTE DE NORUEGA DENUNCIÓ QUE EL TOP 10 ESTABA ELEGIDO «15 DÍAS ANTES» DE LA FINAL

A pesar de lo ocurrido, y la notable molestia de la cantante, prosiguió con el cierre del show como estaba previsto y muchos de sus seguidores se fueron satisfechos con lo visto sobre la tarima.

Mientras tanto, otros rechazaron el accionar de la cantante en redes sociales, afirmando que no tuvo precaución al momento de arrojar las esposas al público.

¿POR QUÉ LE LANZARON ESPOSAS?

A principios de esta semana, Carpenter esposó a las actrices Elle y Dakota Fanning por ser demasiado atractivas el pasado 16 de noviembre. «Es como si una de ustedes fuera linda, ¿pero dos? ¡Rayos!», dijo la artista en ese momento.

La cantante de “Espresso” ha «esposado» a muchas celebridades mientras estaba de gira, incluidas Drew Barrymore, Millie Bobby Brown, Gigi Hadid, Anne Hathaway y TWICE.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

migrantes
Arribó a Maiquetía un avión con 136 venezolanos deportados, EEUU habría solicitado «permisos especiales»
Venezuela
El bolívar se devalúa un 8,8 % frente al dólar en noviembre
Venezuela
La FIBA posterga partido en Caracas entre Venezuela y Colombia por suspensión de vuelos
Deportes