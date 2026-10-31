EN VIDEO: «La Familia», la gaita con la que sorprendió Ricardo Montaner como regalo adelantado de Navidad

El intérprete y compositor venezolano, Ricardo Montaner, estrenó este 30 de octubre su canción «La familia». Se trata de una nueva pieza musical que no solo le hace un homenaje a la gaita zuliana, sino que se convierte en un mensaje de unión, paz, esperanza y un regalo adelantado para esta Navidad.

El tema se estrenó en su canal de YouTube y en el mismo, Montaner reflexionó sobre el núcleo familiar como el mayor tesoro de la existencia.

«La familia, viva la familia

Que los buenos deseos se te hagan realidad

Y los nuestros que se adelantaron

Ahora vivan en tu cielo, en tu casa y en tu paz», dice una estrofa.

Es así como la letra incorpora dedicatorias no solo a los seres queridos presentes, sino también a aquellos familiares y allegados que ya partieron.

El video musical muestra imágenes del ocaso visto durante un recorrido sobre el puente sobre el lago de Maracaibo.

«La familia, es mi regalo adelantado de Navidad. No saben la ilusión que me da hacer este homenaje a mi amada gaita zuliana. Deseo profundamente que sirva de unión y de esperanza para todos. Dios bendiga a Venezuela», escribió el artista en sus redes sociales.

Con este tema, Montaner se aleja de sus clásicas baladas románticas para interpretar la gaita zuliana y homenajear a Maracaibo, la ciudad donde creció.