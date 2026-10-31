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EN VIDEO: «La Familia», la gaita con la que sorprendió Ricardo Montaner como regalo adelantado de Navidad

Zoila Maguiña Sanz
Zoila Maguiña Sanz
2 Min de Lectura
Ricardo Montaner hace un homenaje a la familia con esta gaita zuliana. Foto cortesía RRSS y captura de video.
Ricardo Montaner hace un homenaje a la familia con esta gaita zuliana. Foto cortesía RRSS y captura de video.

El intérprete y compositor venezolano, Ricardo Montaner, estrenó este 30 de octubre su canción «La familia». Se trata de una nueva pieza musical que no solo le hace un homenaje a la gaita zuliana, sino que se convierte en un mensaje de unión, paz, esperanza y un regalo adelantado para esta Navidad.

El tema se estrenó en su  canal de YouTube y en el mismo, Montaner reflexionó sobre el núcleo familiar como el mayor tesoro de la existencia.

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«La familia, viva la familia
Que los buenos deseos se te hagan realidad
Y los nuestros que se adelantaron
Ahora vivan en tu cielo, en tu casa y en tu paz», dice una estrofa.

Es así como la letra incorpora dedicatorias no solo a los seres queridos presentes, sino también a aquellos familiares y allegados que ya partieron.

El video musical muestra imágenes del ocaso visto durante un recorrido sobre el puente sobre el lago de Maracaibo.

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«La familia, es mi regalo adelantado de Navidad. No saben la ilusión que me da hacer este homenaje a mi amada gaita zuliana. Deseo profundamente que sirva de unión y de esperanza para todos. Dios bendiga a Venezuela», escribió el artista en sus redes sociales.

Con este tema, Montaner se aleja de sus clásicas baladas románticas para interpretar la gaita zuliana y homenajear a Maracaibo, la ciudad donde creció.

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