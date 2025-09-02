EN VIDEO: ‘La Chilindrina’ se cayó en las escaleras de un teatro y dejó preocupados a sus fanáticos

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como ‘La Chilindrina’, encendió las alarmas en redes sociales luego de que comenzara a circular un video en donde sufrió una aparatosa caída durante una obra en el teatro en la Ciudad de México.

Fue en la reciente obra “Cabaret”, en el Teatro de los Insurgentes, que la famosa actriz de 78 años, sufrió un percance al subir los escalones, tropezándose y cayendo de rodillas. Algunos asistentes se percataron de la caída de María Antonieta de las Nieves y corrieron auxiliarla, poniéndola de pie y ayudándola a subir el resto de los escalones.

Afortunadamente, la actriz mexicana no sufrió algún problema derivado de su caída, por lo que no fue necesario trasladarla a un hospital para darle atención especial. Aunque su caída no fue tan grave ante los ojos de muchos, su edad juega un papel importante, pues aún con estos tropezones se pueden llegar a presentar cuadros de lesiones o daños en sus huesos.

El video captado por los asistentes del teatro se hizo viral rápidamente en las redes sociales, donde muchos de sus fanáticos dejaron saber la preocupación por el bienestar de la querida “Chilindrina”.

🚨 🚨ACCIDENTE | ¡Se cayó LA CHILINDRINA! 😰 María Antonieta de las Nieves, a sus 78 años, acudió a ver la obra Cabaret en el Teatro de los Insurgentes cuando dio un mal paso que provocó su caída. Afortunadamente todo quedó en un susto y la querida actriz se encuentra bien 🙏💔… pic.twitter.com/3XwPWMCsrb — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 1, 2025

María Antonieta de las Nieves ya ha estado en el foco de la preocupación pública, pues previo a este incidente ya había sido hospitalizada por problemas de salud hace poco tiempo.

Sin embargo, su accidente en el teatro mexicano volvió a generar angustia entre sus seguidores.