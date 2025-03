Hospitalizaron de emergencia a Isabel Pantoja: «Descubrieron que algo no iba bien»

La cantante española Isabel Pantoja fue hospitalizada de emergencia esta semana por una dolencia en su cuerpo, encendiendo las alarmas y causando gran preocupación entre sus millones de fanáticos.

El periodista Antonio Rossi reveló la situación con Pantoja, quien fue hospitalizada en un hospital de Madrid, España. «A principios de semana se dieron cuenta de que algo no iba bien y decidieron ingresarla de urgencia», apuntó.

La filtración indica que la cantante comenzó a sufrir una dolencia y acudió a su médico de cabecera. Todo habría comenzado a principios de esta semana, pero el entorno de Pantoja lo mantuvo en secreto por varios días.

«Está acompañada de su hermano y no lo sabe nadie de la familia, no se lo han comunicado a nadie (…) Las cosas están saliendo bien. No están preocupados, pero vieron algo que no les gustó y quisieron acercarse a un centro médico para consultarlo», acotó.

HICIERON PRUEBAS A PANTOJA

Los médicos consideraron que Pantoja debía mantenerse hospitalizada de manera preventiva. En tal sentido, pusieron en marcha una serie de exámenes y evaluaciones médicas para conocer detalles sobre su padecimiento.

«Durante estos últimos tres días, le han estado haciendo pruebas (…) El equipo médico prefirió dejarla ingresada para hacer pruebas decisivas. Ha habido complicaciones en ese problema de salud que lleva arrastrando hace meses», dijo Rossi.

Todo iba a depender de la última prueba médica y todo parece indicar que los resultados fueron optimistas. Filtraciones de El Confidencial apuntan que la cantante fue dada de alta «para que siga en casa el tratamiento».

Hasta el momento, no han trascendido detalles sobre cuál fue el problema de salud que sufrió Pantoja. Sin embargo, que se mantenga en tratamiento, incluso desde su casa, indica que todavía mantiene alguna dolencia.