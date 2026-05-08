EN VIDEO: Influencer venezolano rompió récord mundial del maratón de entrevistas más largo

El influencer venezolano César Ruiz escribió su nombre en los libros de historia al obtener un Récord Guinness por el maratón de entrevistas más largo, tras alcanzar más de 55 horas ininterrumpidas de transmisión.

Ruiz alcanzó la hazaña durante el evento Zenith Summit que se llevó a cabo en Miami, Estados Unidos, entre el 5 y 7 de mayo. La actividad congregó a más de 300 líderes de distintos sectores.

El venezolano se encargó de entrevistar a cada uno de los invitados de forma ininterrumpida. Luego de estar más de dos días en el escenario sin dormir, Ruiz rompió, oficialmente, el récord mundial.

«Ganamos un Récord Guinness por el marathon de entrevista más largo del mundo (56 horas continuas sin dormir)», dijo Ruiz en su cuenta de Instagram, en donde publicó una foto del certificado de la marca.

Ruiz también publicó el video del momento en que la representante de la organización del Récord Guinness le informa que cumplió la hazaña. Como era de esperar, el influencer estaba notablemente emocionado por el hito.

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RUIZ AGRADECE A SU EQUIPO

El influencer destacó que recibió un reconocimiento del condado de Miami y de la marca Hard Rock. «También logramos hacer el evento de networking más grande de Miami en el 2026», agregó.

«No lo hubiese hecho sin la ayuda de tantas personas queridas, tengo que agradecer tanto a mi equipo que me ayudó a quedarme despierto todo ese tiempo, organizar el evento, traer invitados, hacer una fiesta», indicó Ruiz.

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Por su parte, el evento también destacó en Instagram que Ruiz alcanzó las «55 horas de transmisión ininterrumpida». «Hoy, con orgullo y el corazón a mil, anunciamos que hemos alcanzado oficialmente el Guinness World Records», acotó.