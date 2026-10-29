¿Una estrategia para ‘Juego de Villanos’? La Divaza desenmascaró a Alicia Machado y desató polémica

Pedro Luís João Figueira, conocido popularmente como La Divaza, se pronunció tras la reciente polémica que se desató entre él y la actriz venezolana, Alicia Machado.

A su juicio, Alicia Machado lo utilizó como carnada para alimentar su imagen de villana y ganar relevancia antes del estreno del nuevo reality de Telemundo, Juego de Villanos.

«Todo fue un plan de Alicia, entonces ella me quiso quemar a mí y yo caí como una tonta», comentó el influencer venezolano.

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La Divaza reveló que todo el conflicto comenzó por un comentario que hirió el orgullo de la actriz. Durante una grabación, el creador de contenido le soltó a Machado: «Ay, chama, tú fuiste Miss Universo hace bastantes años».

Según el relato, Alicia «se picó» por este recordatorio sobre el paso del tiempo y guardó el resentimiento. «Yo no sé porque ella se volvió loca», dijo.

Alicia aprovechó una publicación oficial de Telemundo para arremeter en los comentarios, tachando al influencer de ser «fragilita» y atacando su salud mental.

Para el influencer, esto no fue un impulso, sino un plan para venderse como la antagonista perfecta ante el público antes de entrar al nuevo programa.

«Espero que te haya salido tu papel de villana o tú de verdad crees que yo soy fragilita. Yo sé que lloro mucho porque a mí me han pasado muchas cosas, pero tú también lloraste en Top Chef entonces no sé por qué me criticaste cuando yo siempre te he apoyado y sentía que eras orgullo venezolano, pero ya no», comentó.