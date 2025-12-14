EN VIDEO: Empresa sorprendió a sus empleados al contratar a Dua Lipa para cantar en su fiesta de fin de año

La empresa estadounidense Power Home Remodeling sorprendió a sus empleados al presentar a la cantante británica Dua Lipa de forma exclusiva, durante su celebración de fin de año.

El espectáculo se dio en el Hotel Moon Palace de Cancún, México, donde habían viajado los trabajadores y socios de la mencionada compañía, para asistir a la celebración denominada Quest by Power, una iniciativa anual de la empresa dedicada al sector energético.

El evento busca reconocer el esfuerzo de su personal con una experiencia que va mucho más allá de una celebración tradicional de fin de año.

Lejos de limitarse a una fiesta de oficina, el encuentro se desarrolla como un festival privado que incluye actividades recreativas, servicios de bienestar y presentaciones musicales en vivo de artistas internacionales.

“Experiencias como Quest by Power están diseñadas para demostrar a nuestros empleados cuánto valoramos su trabajo”, destacó la empresa en sus redes sociales.

DUA LIPA SE PRESENTÓ EL VIERNES

La celebración arrancó el jueves 11 de diciembre en el complejo Moon Palace, ubicado en la Riviera Maya. De acuerdo con publicaciones compartidas por la compañía, las actividades incluyen clases de yoga, áreas de belleza al aire libre, una rueda de la fortuna y conciertos de artistas como Shaboozey, Kid Cudi y la banda australiana Rüfüs Du Sol.

El momento más esperado llegó el viernes, cuando Dua Lipa se presentó ante la reducida audiencia, junto con la banda Kings of Leon, según reseñó Tabasco Hoy.

Con este evento, Cancún volvió a colocarse como sede de espectáculos de alto nivel, incluso en celebraciones privadas, demostrando su atractivo como destino para experiencias exclusivas de alcance internacional.