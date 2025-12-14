Caraota Show

EN VIDEO: Empresa sorprendió a sus empleados al contratar a Dua Lipa para cantar en su fiesta de fin de año

Valentín Romero
Por Valentín Romero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
EN VIDEO: Empresa sorprendió a sus empleados al contratar a Dua Lipa para cantar en su fiesta de fin de año
Foto: Capturas de video

La empresa estadounidense Power Home Remodeling sorprendió a sus empleados al presentar a la cantante británica Dua Lipa de forma exclusiva, durante su celebración de fin de año.

Contents

El espectáculo se dio en el Hotel Moon Palace de Cancún, México, donde habían viajado los trabajadores y socios de la mencionada compañía, para asistir a la celebración denominada Quest by Power, una iniciativa anual de la empresa dedicada al sector energético.

Leer Más

perro
El video que causa indignación en México: Mujer amarró a su perro al carro y lo arrastró en plena carretera
Alejandro Sanz rompió el silencio tras las escandalosas acusaciones que hizo una fanática en su contra
Concurso de belleza en Paraguay se salió de control: Exreina no quería entregar la corona a la ganadora y la tiró en dos ocasiones

LEA TAMBIÉN: LADY GAGA PASÓ EL SUSTO DE SU VIDA EN PLENO CONCIERTO, UNO DE SUS BAILARINES CAYÓ DEL ESCENARIO POR LA LLUVIA

El evento busca reconocer el esfuerzo de su personal con una experiencia que va mucho más allá de una celebración tradicional de fin de año.

Lejos de limitarse a una fiesta de oficina, el encuentro se desarrolla como un festival privado que incluye actividades recreativas, servicios de bienestar y presentaciones musicales en vivo de artistas internacionales.

“Experiencias como Quest by Power están diseñadas para demostrar a nuestros empleados cuánto valoramos su trabajo”, destacó la empresa en sus redes sociales.

DUA LIPA SE PRESENTÓ EL VIERNES

La celebración arrancó el jueves 11 de diciembre en el complejo Moon Palace, ubicado en la Riviera Maya. De acuerdo con publicaciones compartidas por la compañía, las actividades incluyen clases de yoga, áreas de belleza al aire libre, una rueda de la fortuna y conciertos de artistas como Shaboozey, Kid Cudi y la banda australiana Rüfüs Du Sol.

El momento más esperado llegó el viernes, cuando Dua Lipa se presentó ante la reducida audiencia, junto con la banda Kings of Leon, según reseñó Tabasco Hoy.

Con este evento, Cancún volvió a colocarse como sede de espectáculos de alto nivel, incluso en celebraciones privadas, demostrando su atractivo como destino para experiencias exclusivas de alcance internacional.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

EN PORTUGUESA: Detenido tras cometer fraudes por 400.000 dólares, así estafaba a sus víctimas
EN PORTUGUESA: Detenido tras cometer fraudes por 400.000 dólares, así estafaba a sus víctimas
Sucesos
Maduro advirtió que agresiones de EEUU han permitido perfeccionar "visión del sistema de defensa nacional"
Maduro advirtió que agresiones de EEUU han permitido perfeccionar «visión del sistema de defensa nacional»
Venezuela
Autoridades australianas identifican a padre e hijo como autores del atentado de Bondi
Mundo