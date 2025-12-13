Lady Gaga pasó el susto de su vida en pleno concierto, uno de sus bailarines cayó del escenario por la lluvia

Lady Gaga tuvo que detener temporalmente uno de sus conciertos y pasó un gran susto luego de que uno de sus bailarines se cayera del escenario.

Los hechos ocurrieron durante la noche de este sábado en Australia, cuando el bailarín al deslizarse por la tarima se salió de la pasarela y cayó al vacío. En un video que se ha viralizado en redes sociales se puede ver como Gaga interpretaba «Garden of Eden» al momento del incidente.

El bailarín identificado como Michael Dameski resbaló debido a la lluvia que había caído sobre el escenario. Gaga detuvo inmediatamente el concierto para atender a Michael y luego provocó un aplauso al confirmar que estaba bien. Los presentes en el recinto comentaron en redes sociales que ella retrasó el concierto lo suficiente para que el equipo pudiera encontrarle zapatos con mejor agarre.

Luego una pausa en la que tanto Gaga como sus bailarines estuvieron detrás del escenario mientras evaluaban las condiciones de seguridad del recinto, volvieron a salir al recibir el visto bueno. Luego reanudaron el espectáculo con más canciones como Rain On Me, How Bad Do You Want Me y Always Remember Us This Way.