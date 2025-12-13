Lady Gaga pasó el susto de su vida en pleno concierto, uno de sus bailarines cayó del escenario por la lluvia

Los hechos ocurrieron durante la noche de este sábado en Australia, cuando el bailarín al deslizarse por la tarima se salió de la pasarela y cayó al vacío. En un video que se ha viralizado en redes sociales se puede ver como Gaga interpretaba «Garden of Eden» al momento del incidente.
El bailarín identificado como Michael Dameski resbaló debido a la lluvia que había caído sobre el escenario. Gaga detuvo inmediatamente el concierto para atender a Michael y luego provocó un aplauso al confirmar que estaba bien. Los presentes en el recinto comentaron en redes sociales que ella retrasó el concierto lo suficiente para que el equipo pudiera encontrarle zapatos con mejor agarre.
LEA TAMBIÉN: DIRECTOR DE MISS UNIVERSO DEJA EL CARGO EN MEDIO DE DENUNCIAS CONTRA DUEÑOS DE LA EMPRESA
Luego una pausa en la que tanto Gaga como sus bailarines estuvieron detrás del escenario mientras evaluaban las condiciones de seguridad del recinto, volvieron a salir al recibir el visto bueno. Luego reanudaron el espectáculo con más canciones como Rain On Me, How Bad Do You Want Me y Always Remember Us This Way.
El concierto formó parte de la gira «Mayhem Ball» del creador del éxito «Poker Face» y se celebró en el Estadio Accor de Sídney. Fue el último concierto de la gira de 2025.
Mientras tanto, Michael apareció en su historia de Instagram después del show para agradecer a los fanáticos por su preocupación. Se espera que Michael regrese al escenario con Gaga y su equipo de conciertos a fines de enero, cuando traigan el «Mayhem Ball» a Tokio.
Father of the nation, Michael Dameski, reassures Little Monsters on TikTok after falling off the stage during Garden of Eden at N2 of The MAYHEM Ball in Sydney. pic.twitter.com/y327qMRk5B
— The Mayhem Ball (@MayhemBallTour) December 13, 2025