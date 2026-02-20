EN VIDEO: Elena Rose y Beto de Rawayana brillaron con su show en Premio Lo Nuestro

Elena Rose y Beto de Rawayana plasmaron su pasión y talento en los escenarios de Premio Lo Nuestro con una puesta en escena que desató pasiones.

Los cantantes venezolanos pasaron de la intimidad de «Luna de Miel», interpretada desde una cama en el centro del escenario, al ritmo vibrante de «Nawará», con el que pusieron a bailar a todos los presentes.

Aunque se trató de una de las mejores interpretaciones de la noche, ninguno de los dos logró alzarse con un Premio Lo Nuestro en esta ocasión.

LEA TAMBIÉN: LOS INESPERADOS MENSAJES QUE PUBLICARON DANIELA ALVARADO Y JOSÉ MANUEL SUÁREZ EN SUS REDES SOCIALES

En el caso de Elena Rose partía como favorita en llevarse un galardón debido a su gran número de nominaciones como: Mejor combinación femenina, La Mezcla Perfecta del Año, Afrobeats del Año, Artista Pop Femenina del Año, Canción del Año – Pop y Álbum del Año – Pop.

Mientras que Beto estuvo nominado con Rawayana a: Afrobeats del Año, Grupo o Dúo del Año – Pop/Rock, Canción del Año – Tropical y Colaboración del Año – Tropical.

Elena Rose y Beto de Rawayana se han convertido en una de las parejas más mediáticas de la industria, luego de que la intérprete de ‘Caracas en el 2000’ confirmara el romance a inicios de diciembre de 2025.