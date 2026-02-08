Caraota Show

EN VIDEO: El resbalón viral que sufrió Shakira durante su primer concierto en El Salvador tras dos décadas

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Foto: Composición

Shakira vivió un momento inesperado durante su primer concierto en dos décadas en San Salvador, capital de El Salvador, cuando sufrió un resbalón en pleno escenario del Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, mientras la colombiana interpretaba su clásico de 1998, «Si te vas», ante miles de fanáticos centroamericanos, hecho que se hizo viral en redes.

La cantante demostró su profesionalismo al ponerse de pie de inmediato para continuar con el espectáculo sin interrumpir la música. Este incidente ocurrió la noche del sábado 7 de febrero, en la que la estrella pop se reencontró con su público tras dos décadas de ausencia en ese país.

Al inicio del show, Shakira saludó con entusiasmo al grito de “¡buenas noches, El Salvador!”. La audiencia estalló en aplausos mientras ella abría la velada con temas como «La fuerte», «Girl Like Me», «Las de la intuición» y su éxito «Estoy aquí».

LEA TAMBIÉN: LUTO EN EL ROCK: FALLECIÓ INTEGRANTE DE LA FAMOSA BANDA 3 DOORS DOWN TRAS DURA BATALLA CONTRA EL CÁNCER

“Muchas gracias a todos los que han venido desde otros países para estar acá. Definitivamente esto es un regalo y no hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada centroamericana”, agradeció emocionada la barranquillera.

La intérprete generó euforia al mencionar a cada nación de la región, reconociendo a los seguidores de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica. El Salvador destaca como el único destino centroamericano de su gira «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour».

Cabe mencionar que esta gira rompió el récord mundial Guinness como la más exitosa de la música latina al recaudar 421,6 millones de dólares. Billboard también reconoció a la colombiana como la mejor artista pop latina de todos los tiempos por su trayectoria.

El tour internacional contempla casi cien presentaciones y finalizará el próximo 4 de abril con un espectáculo masivo en Abu Dabi. Su paso por Latinoamérica concluirá oficialmente el 27 de febrero con un concierto programado en la Ciudad de México.

Los eventos en San Salvador han generado reacciones divididas entre la población debido al presunto apoyo del gobierno de Nayib Bukele. A pesar de la controversia política, el entusiasmo de los seguidores marcó el inicio de esta serie de cinco funciones de Shakira.

