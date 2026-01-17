EN VIDEO: El insólito error viral que cometió Bad Bunny durante su primer concierto en Perú

Bad Bunny protagonizó un error en vivo que dejó a miles de fans atónitos y convirtió su primera presentación en Lima, Perú, en tendencia casi de inmediato luego de que confundiera a ese país con Chile.

Todo ocurrió durante la primera fecha del artista en la capital peruana el viernes, 16 de enero, justo cuando el concierto entraba en su fase más emotiva. Tras cerrar el primer bloque del show, apareció en las pantallas “Concho”, el ya conocido sapo animado que forma parte del universo visual de la canción “Debí tirar más fotos”.

El personaje generó una profunda emoción y muchos aplausos al dedicar diversos elogios a Perú y, en especial, a su reconocida gastronomía local. La ovación de los asistentes fue inmediata y el ambiente se volvió inmejorable para lo que vendría después en el espectáculo.

Fue en ese preciso instante cuando Bad Bunny regresó al escenario para dar inicio al segmento de “La Casita”, uno de los momentos más simbólicos del concierto. El artista apareció vestido con una casaca inspirada en la bandera peruana y se dirigió al público para agradecer por todo el cariño recibido.

Sin embargo, en lugar de mencionar a Perú, el cantante gritó el nombre de Chile, provocando un silencio que resultó tan breve como profundamente incómodo para los presentes. Algunos de los asistentes rieron, otros se miraron incrédulos y muchos tardaron varios segundos en procesar lo que acababa de ocurrir en la tarima.

#CaraotaShow | Bad Bunny protagonizó un error en vivo que dejó a miles de fans atónitos y convirtió su primera presentación en Lima, Perú, en tendencia casi de inmediato luego de que confundiera a ese país con Chile. 📹 Videos: RRSShttps://t.co/fAuvATbNsc pic.twitter.com/x8kuAxmsBo — Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 17, 2026

LA REACCIÓN EN LAS REDES

Decenas de videos registraron el error y comenzaron a circular a través de las redes sociales de manera casi inmediata tras el descuido del intérprete. Como era de esperarse, el material audiovisual no tardó en convertirse en tendencia mundial dentro de plataformas digitales como X, Instagram y también en TikTok.

Los usuarios de estas redes reaccionaron con una mezcla de incredulidad, mucho humor y también fuertes críticas hacia la actitud del puertorriqueño. Muchos recordaron que Chile había sido la parada previa del tour, lo que explicaría el error del cantante en medio de una agenda de trabajo llena.

Aun así, para algunos fanáticos peruanos el momento resultó bastante incómodo, sobre todo por el contexto emocional que rodeaba a esa parte específica del show. Otros, en cambio, optaron por tomar la situación con mucha más calma y decidieron cambiar el error cometido por una gran cantidad de memes.