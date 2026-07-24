Luto en el cine: Murió el mítico director de ‘La Máscara’ y otras populares películas

El mundo del cine se encuentra de luto por la muerte del director Chuck Russell, recordado por su trabajo en películas como La máscara, El rey Escorpión y Pesadilla en la calle Elm 3. Tenía 68 años en el momento de su fallecimiento.

El medio especializado TMZ informó este viernes del fallecimiento del director de cine. Russell murió el miércoles, 22 de julio, en su hogar en la ciudad de San Diego, en el sur de California, según la familia.

Reportes extraoficiales indican que Russell murió de forma inesperada. En tal sentido, hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento del célebre director y se espera que trasciendan más detalles en los próximos días.

Una comisión del Cuerpo de Bomberos de San Diego fue a la casa de Russell en la tarde del miércoles. Previamente, recibió un llamado de emergencia médica por una persona inconsciente en el lugar.

EL HISTORIAL DE RUSSELL

El director, nacido en mayo de 1958, dejó una huella imborrable en la historia del cine. Debutó como director con A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (Pesadilla en la calle Elm 3), un filme muy querido por los fanáticos del terror.

El punto más alto de su carrera llegó en 1994, cuando dirigió la comedia de acción La máscara, que nominada al premio Óscar por mejores efectos visuales. Este filme impulsó las nacientes carreras de los actores Jim Carrey y Cameron Diaz.

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Russell destacó por su versatilidad detrás de cámaras. Así pues, logró dirigir proyectos como Eraser (1996) y Bless the Child (2000), para luego consolidar la figura de Dwayne La Roca Johnson con El rey Escorpión (The Scorpion King) en 2002.