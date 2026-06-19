¿Bebé en camino? Filtraron fotos de Anne Hathaway embarazada y su reacción enciende las redes

La reconocida actriz, Anne Hathaway, confirmó este viernes que está embarazada por tercera vez, de su esposo Adam Shulman con quien ya tiene dos hijos juntos: Jonathan (10) y Jack (6).

La revelación de esta noticia fue de cierta forma involuntaria por parte de la actriz de 43 años. Justo antes de su publicación en Instagram, fotógrafos del medio Pagesix la captaron durante sus vacaciones familiares en la Riviera Francesa.

Las imágenes de la actriz revelaban su estado de gestación mientras descansaba en la playa junto a su esposo, sus hijos y amigos cercanos.

Ante esta publicación, la estrella de Hollywood decidió no esperar más y compartir las buenas nuevas con sus seguidores en Instagram a través de un video en el que muestra su vientre al ritmo de la canción “Baby I’m Yours” de Barbara Lewis.

Anne Hathaway y Adam Shulman se casaron en 2012 y se convirtieron en padres primerizos por primera vez en 2016 con el nacimiento de Jonathan.

Luego del éxito de El diablo viste a la moda 2 y la película Mother Mary. Próximamente, llegarán a salas los filmes La Odisea, The End of Oak Street y Verity.

En una entrevista de 2024, Hathaway explicó que tuvo problemas de fertilidad y sufrió un aborto espontáneo en 2015, un año antes de que su primogénito naciera.