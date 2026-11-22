La venezolana Clara Vegas, participante del Miss Universo 2026, pasa momentos divertidos junto a sus compañeras en el certamen de belleza, los cuales ha compartido en sus redes sociales.

La joven, quien causó furor en la gala del traje típico, este 21 de noviembre, publicó un video donde hace, mímica interpretando el afamado tema, de la película Dónde están las rubias, “A Thousand Miles» de Vanessa Carlton.

Pero Clara no estaba sola, con ella otras de sus compañeras se divierten con la misma actividad, lo que demuestra que el compromiso que significa su participación en el concurso, no está reñido con momentos de diversión.

El post en la cuenta de Instagram de la miss venezolana, va acompañado solamente de una frase: “De ayer en @vivobeachclub”, al lado de dos emoticones, una sonrisa y un corazón azul.

Las candidatas al Miss Universo se encuentran en este exclusivo club de playa en San Juan, como parte de la concentración de la 75 edición del certamen.

Además de estos momentos de distracción, Clara Vegas participó en actividades recreativas y de integración, no televisadas, junto a las demás candidatas en este club de playa.

Compartió de cerca con fanáticos, familiares y seguidores que acudieron al lugar para apoyarla durante los días previos a las competencias preliminares.

Asimismo, la organización Miss Universo en Instagram y su página oficial en Facebook, destacaron sus fotografías y videos disfrutando de la jornada en el recinto.

Está previsto que la gala final del Miss Universo 2026 ocurra el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan.