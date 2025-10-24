¿Adiós al universo Marvel? Jeremy Renner rompió el silencio sobre el futuro de «Hawkeye»

La incertidumbre sobre el futuro de Hawkeye vuelve a encenderse a medida que se acerca el estreno de Avengers: Doomsday. Muchos se preguntan si el arquero más famoso del Universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) llegará a su fin antes de la próxima gran reunión de superhéroes.

Durante una entrevista exclusiva con ComicBook, Jeremy Renner despejó las dudas y habló abiertamente sobre el destino de Clint Barton, su personaje más icónico. La conversación tuvo lugar mientras promocionaba la cuarta temporada de El jefe de Kingstown, que se estrenará el 26 de octubre de 2025.

Al ser consultado sobre si Hawkeye volverá a colgar el arco, Renner fue contundente: “Creo que empezó retirado… pero siempre lo sacan del retiro, ya sabes. Es un hombre de familia; siempre sabes dónde está su lealtad, y siempre ha salido del retiro. Hasta que lo maten, siempre seguirá trabajando”.

Con esa frase, el actor dejó en claro que Barton no abandona el deber por voluntad propia, reafirmando que la figura del héroe está íntimamente ligada al sacrificio.

Al inicio de su serie para Disney+, Hawkeye ya vivía retirado, pero su pasado como Ronin lo llevó de nuevo a la acción. Antes de eso, había intentado una vida tranquila tras los eventos de Avengers: Era de Ultrón, y durante Infinity War permaneció bajo arresto domiciliario luego de Civil War.

Sin embargo, una y otra vez, el arco vuelve a sus manos. El retiro, para Hawkeye, es solo una pausa temporal.

LOS SUPERHEROES

Renner también reflexionó sobre la dificultad que enfrentan los héroes del MCU para encontrar una “jubilación definitiva”.

Mencionó las palabras de Joe Russo, codirector de Avengers: Endgame, quien alguna vez explicó durante la gira We Love You 3000: “De alguna manera, Tony Stark siempre estuvo destinado a morir. Cuando eres un héroe, tu trabajo es morir. Ese es tu trabajo: sacrificarte por el bien común”.

Renner coincidió con esa visión, recordando que el verdadero sentido de ser un Vengador es actuar por la comunidad, no por uno mismo.

El futuro del equipo de los Vengadores sigue siendo un misterio. Según ComicBook, Chris Hemsworth (Thor) es, por ahora, el único confirmado para Avengers: Doomsday.

Los rumores sobre el posible regreso de Chris Evans (Capitán América) y Mark Ruffalo (Hulk) continúan circulando, pero sin confirmación oficial.

En ese contexto, la presencia o ausencia de Renner se perfila como uno de los mayores enigmas de la nueva era del MCU.

Por ahora, las palabras del actor parecen cerrar la puerta a un retiro definitivo, Clint Barton seguirá luchando mientras siga vivo. Y si el destino de los héroes es morir peleando, entonces Hawkeye no bajará el arco hasta su último disparo.