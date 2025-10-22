EN VIDEO: Alicia Machado habló sobre las medidas impuestas por Trump a Venezuela y sorprendió a todos

La reconocida actriz y exreina de belleza venezolana, Alicia Machado, opinó acerca de las medidas tomadas por el actual presidente de Estados Unidos sobre Venezuela, dejando claro que apoya las decisiones del mandatario estadounidense.

«El presidente Trump todo mi respeto, todo mi apoyo. Ojalá lo logremos. Estamos confiando en él», sostuvo la artista y empresaria venezolana, durante la gala benéfica «Amigos For Kids» celebrada el pasado fin de semana en Miami.

En exclusiva para el programa «Hoy Día» de Telemundo, la venezolana comentó que «el presidente Trump que me conoce, que sepa que obviamente lo estoy apoyando y estamos todos los venezolanos con esperanza».

Las declaraciones de la también presentadora venezolana se volvieron virales en redes sociales y generaron un fuerte debate debido al historial conflictivo de la relación entre Alicia Machado y Donald Trump.

En oportunidades anteriores, tanto la exreina de belleza y el actual presidente estadounidense se han acusado mutuamente a causa del conflicto iniciado cuando Trump era propietario de Miss Universo y ella ganó el título.

Trump criticó a Alicia por su aumento de peso, calificándola de «la peor Miss Universo» y llamándola «imposible». Mientras que Machado respondió denunciando el acoso y la humillación por parte de él y su equipo, describiendo sus ataques como calumnias y mentiras.

Ahora, los seguidores en redes sociales se preguntan si la empresaria venezolana y el presidente de Estados Unidos ya olvidaron sus diferencias o solo se trata de un acuerdo por parte de Alicia Machado sobre la tensión que hay entre EEUU y Venezuela.