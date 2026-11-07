EN FOTOS: Johnny Depp se volvió viral por lo que hizo en las calles de Nueva York

El actor estadounidense Johnny Depp sorprendió a todos al caracterizar al icónico personaje de Ebenezer Scrooge y «atacar» la Navidad en las calles de Nueva York. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Depp interpretará a Scrooge en Ebenezer, la próxima película del director Ti West. En el marco de una campaña promocional del filme, el actor representó al gruñón personaje y generó momentos de caos en Bryant Park.

La cuenta de Instagram de la película difundió fotografías y videos toadas el lunes, 2 de noviembre, en este popular parque de Manhattan. Depp se puso la copa, el abrigo oscuro y el maquillaje, haciéndose pasar por Scrooge frente a las cámaras.

Algunos transeúntes parecían desconocer quién era la persona detrás del maquillaje y el atuendo, aunque otros graban y se percatan que se trata de Depp, quien comenzó a causar destrozos en el parque.

DEPP ‘ODIA’ LA NAVIDAD

El aspecto más icónico del personaje es el claro rechazo por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. En tal sentido, Depp buscó destacar esta característica y no dudó en encarar a un Santa Claus, un coro y hasta con transeúntes.

En una de las imágenes se puede ver a Depp discutiendo con un hombre disfrazado de Santa Claus, mientras que en otra increpa a un coro navideño. Además, quitó guirnaldas, tumbó un árbol decorado y hasta apartó figuras navideñas.

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Las publicaciones se viralizaron en redes sociales, puesto que capturaron un rasgo característico del personaje: su rechazo a la Navidad. En julio, Depp ya había caracterizado a Scrooge en una convención de cultura popular.

Ebenezer llegará a las salas de cine el próximo 13 de noviembre con Depp al frente de esta nueva adaptación de este icónico relato navideño. También participan actores como Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley y Arthur Conti.