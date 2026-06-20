EN FOTOS: Dua Lipa presumió en redes sociales las imágenes de su espectacular boda con Callum Turner

Casi un mes después de la boda civil de la cantante Dua Lipa y Callum Turner, la intérprete de “Houdini” dio a conocer en sus redes sociales las fotografías de la boda por la Iglesia. También de la recepción y de la fiesta que, por todo lo alto, se celebró en Italia.

En la descripción de la galería de gráficas, la cantante escribió dos palabras. “señor y señora”.

La cantante publicó en Instagram varias fotos de ella con su esposo tomadas por el reconocido fotógrafo David Sims.

La cantante, de 30 años, y el actor, de 36, se casaron oficialmente el domingo 31 de mayo en una boda civil privada celebrada en Londres. Allí la novia lució un traje de falda de alta costura de Schiaparelli hecho a medida y un sombrero de ala blanca en homenaje a Bianca Jagger.

Y el pasado fin de semana, la pareja celebró una fastuosa boda italiana de tres días, con aún más looks que admirar.

Según publicó la revista Vogue, en el cóctel de bienvenida del viernes por la noche en Palermo, Sicilia, Dua Lipa lució un vestido de cuero blanco de Bottega Veneta. Lució un modelo de cuello halter hecho a medida con la espalda descubierta y con una falda con plumas.

EL VESTIDO

También se reveló lo que lució para el evento principal del sábado: un vestido de alta costura de Chanel bordado con plumas y cristales.

El vestido presentaba una intrincada espalda descubierta y terminaba en una amplia cola salpicada de plumas. Lipa también lució un tocado con detalles de plumas y un largo velo bordado.

Su vestido de novia es el primero de Alta Costura de Chanel diseñado por Matthieu Blazy para una amiga de la casa, según un comunicado emitido por Chanel.

El vestido se confeccionó a mano en los talleres del número 31 de la de la Rue Cambon en París: Se hizo con varias colaboraciones de distintas maisons d’art para sus detallados acabados.

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El vestido fue totalmente bordado a mano con 480,000 abalorios por el Atelier Montex. Tiene joyas en efecto “trampantojo” que requirieron 1,155 horas de trabajo de costura a cargo de la casa Lesage. También estaba delicadamente adornado con 25,000 plumas de Lemarié.

El velo de novia de tul de seis metros estaba bordado a mano con abalorios y plumas, y realzado con apliques de organza cortados a mano. Para completar el look, usó unos zapatos a medida de satén blanco.

LA BODA

Más allá de las fotos, de la ceremonia en sí solo se saben algunos detalles. Al parecer el acto principal tuvo lugar en Villa Valguarnera, una mansión del siglo XVIII conocida como el “pequeño Versalles”.

Según Vanity Fair, Elton John interpretó “Your Song”, y a los invitados se les sirvió una cena a base de especialidades locales como anelletti alla Norma (pasta al horno), panelle (buñuelos sicilianos de garbanzos) y crocché (croquetas), además de cassata y cannoli de postre.

Entre los invitados de renombre a la boda de la pareja se encontraban Donatella Versace, Joe Alwyn, Olivia Dean, Charli xcx, Mark Ronson, Grace Gummer, el cantante de Tame Impala Kevin Parker y muchos más.

La pareja se conoció allá por 2023 en Londres y volvió a encontrarse gracias a amigos comunes en Los Ángeles, donde se dieron cuenta de que estaban leyendo el mismo libro: Trust, de Hernán Díaz. Ambos habían terminado el mismo capítulo, y Turner bromeó, diciendo: “Así que estamos en la misma página”.