Emilia Clarke contó cómo enfrentó dos «lesiones cerebrales» que pudieron acabar con su carrera

La actriz de “Game of Thrones”, Emilia Clarke enfrentó las consecuencias de dos hemorragias cerebrales, que pusieron en grave riesgo tanto su salud como su carrera profesional. Tras cirugías y una difícil adaptación, la experiencia la motivó a implicarse en la lucha contra el estigma que rodea la salud mental en pacientes con lesión cerebral.

Por ello, Clarke creó una red de apoyo internacional junto a su madre, confesar que durante años sintió que la muerte la acechaba después de superar ambas hemorragias cerebrales.

“Durante un tiempo, me sentí como si hubiera engañado a la muerte y que esta iba a cobrar su precio”, relató la actriz en una entrevista con la revista People.

Incluso, su trayectoria en televisión y teatro se vio afectada por graves crisis de salud.

La artista también relató que este temor constante le llevó a cuestionar su lugar en el mundo. “Sentía que había hecho algo mal, que no debía estar aquí”, afirmó.

IMPACTO EN LA VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL

Las lesiones cerebrales coincidieron con momentos clave de su desarrollo profesional. A los 22 años, Clarke filmó la primera temporada de “Game of Thrones”; a los 24, debutó en Broadway.

Pese a que regresó a los escenarios y rodajes pocas semanas después de las cirugías, admitió que no llegó a asimilar el trauma vivido. “No tuve la oportunidad de reflexionar sobre lo que estos dos traumas me habían dejado, porque podía caminar, hablar, ser yo misma, recordar mis líneas y volver al trabajo enseguida”, declaró.

Clarke también identificó dificultades físicas y emocionales que persistieron, como problemas hormonales, ansiedad y dolor constante.

Ella solía atribuir estos síntomas al estrés de la industria, restando importancia a episodios como perder el conocimiento durante largas jornadas de grabación o incluso sufrir fracturas.

La actriz subrayó la complejidad de la recuperación tras una lesión cerebral y el efecto que puede producir en la confianza propia. “Cuando piensas quién eres: tu personalidad, intelecto, humor, memoria, buen gusto… todo reside en tu mente. Si esta falla, se tambalea tu confianza en ti mismo”, reflexionó.

ASÍ NACIÓ SAMEYOU

En 2019, Clarke y su madre Jennifer Clarke fundaron la organización benéfica SameYou. Lo hicieron para apoyar la salud mental de quienes han sufrido una lesión cerebral.

La ONG promueve la mejora de la atención a los afectados y busca establecer nuevos estándares de acompañamiento emocional y sanitario.

Según datos de la organización recogidos por People, 1 de cada 3 personas sufrirá una lesión cerebral en algún momento de su vida. Esto como consecuencia de un accidente, un ACV o una hemorragia cerebral.

SameYou advierte sobre la gran incidencia de este tipo de lesiones y la insuficiencia de recursos actuales para afrontar el proceso de recuperación. La fundación denuncia que los sistemas de salud y asistencia social todavía no pueden cubrir la demanda de quienes atraviesan la rehabilitación.

La actriz remarcó que el trabajo de recuperación no termina con el alta hospitalaria, sino que requiere comprensión, recursos y una mirada global a la persona.

Clarke demuestra que, aunque el proceso de reconstrucción personal tras una lesión cerebral sea complejo, existen posibilidades reales de volver a confiar en uno mismo y reencontrar el equilibrio.