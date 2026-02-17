El video viral de la detención de famoso actor de Transformers, golpeó a una persona en plena calle

Organismos de seguridad de los Estados Unidos detuvieron al actor de Transformers, Shia LaBeouf, en Nueva Orleans.

Según el comunicado policial, LaBeouf supuestamente estaba causando disturbios y se estaba volviendo cada vez más agresivo en un negocio de Royal Street durante las celebraciones de Mardi Gras.

El actor fue expulsado del edificio y posteriormente, según se informa, golpeó a la víctima varias veces.

Shia LaBeouf tiene a la diosa de Mia Goth y a su hija de 3 años esperando en casa,pero prefiere enzarparse y liarla en el Mardi Gra(acabo con puntos de sutura y detenido). Algunos son tontos pero sin remedio.pic.twitter.com/drmO9zX8Io — Fran Ram (@ElCidAcampado) February 17, 2026

Las víctimas informaron que LaBeouf se fue, pero luego regresó, actuando aún más agresivo, añadió el comunicado.

Varias personas lo sujetaron por varios minutos, pero finalmente lo soltaron con la esperanza de que se fuera. Sin embargo, el actor volvió a golpear a la misma víctima en la parte superior del cuerpo.

Luego, LaBeouf presuntamente golpeó a otra persona en la nariz y lo mantuvieron inmovilizado hasta que llegó la policía.

En un video divulgado por TMZ se puede ver que una de las personas que lo tenía agarrado llegó a golpear al actor varias veces en el rostro.

EXCLUSIVE: Shia LaBeouf gets beat up in a Mardi Gras fight. https://t.co/Yd56zO4Gcc pic.twitter.com/j2TC8okzOR — TMZ (@TMZ) February 17, 2026

LaBeouf enfrentará dos cargos por agresión simple. En Luisiana, a quienes declaran culpables de agresión simple pueden recibir una multa de hasta $1,000 o hasta seis meses de prisión.

Muchos camareros de la ciudad describieron su comportamiento como «aterrorizante» en los días previos a su arresto.

UN LARGO HISTORIAL DELICTIVO

El historial delictivo del actor comenzó en 2007 por allanamiento en una farmacia de Chicago, aunque finalmente le retiraron los cargos.

En 2008, lo detuvieron por no comparecer en la corte tras fumar en un lugar prohibido. Finalmente le impusieron una multa de $500 y le retiraron los cargos.

Ese mismo año, lo detuvieron por conducir bajo influencia del alcohol tras un accidente, pero no resultó culpable.

En 2014, lo detuvieron en Nueva York por conducta desordenada y acoso en un teatro. Se declaró culpable de desorden público, buscó tratamiento para el alcoholismo y varios cargos fueron desestimados.

Mientras, en 2017, la policía lo detuvo en Savannah, Georgia, por ebriedad y desorden; recibió un año de libertad condicional y una multa de $1.000 y debió asistir a terapia por ira y abuso de sustancias.

Tres años después, en 2020 enfrentó cargos por agresión y robo menor, pero completó un programa de desviación y le retiraron los cargos.