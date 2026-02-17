¿Fanático de Hannah Montana? La noticia que dio Miley Cyrus que está dando de qué hablar

Caraota Show

La cantante y actriz Miley Cyrus regresa al mundo de Hannah Montana, la famosa serie de Disney, que la llevó a la fama.

Cyrus anunció a través de sus redes sociales que participará en un programa especial de la serie por su 20º aniversario.

El especial será una entrevista íntima en Disney+ con Alex Cooper, frente a audiencia en vivo, con sets originales, material inédito y mucha nostalgia para los fanáticos.

«Volviendo a donde todo empezó», dijo Miley Cyrus junto a un video en el que se ve llegando un carro al estudio nueve donde se comenzó a grabar la serie en 2006.

El mismo será estrenado el 24 de marzo por Disney+.

Vale recordar que Hannah Montana terminó en el año 2011. Durante una entrevista con Elle, Miley Cyrus contó la razón por la que quiso terminar el proyecto.

«El momento en el que tuve sexo por primera vez, estaba con la sensación continuamente de que ‘no puedo ponerme la jodida peluca de nuevo’. Empezó a ser raro, era como que ya había crecido, como que ya había madurado», dijo.

Además, sostuvo que «en un viaje a Disney estaba en la zona de backstage y vi a Peter Pan fumándose un cigarrillo. Y pensé ‘esa soy yo, esos son los sueños que estoy destruyendo’. No soy una mascota de Disney, soy una persona».

La serie duró unas cuatro temporadas y luego salió ‘Hannah Montana: La película’.

