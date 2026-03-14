VIRAL: Banda venezolana recibió la sorpresiva visita de una superestrella musical y el video causó sensación en redes

La banda de rock venezolana, Los Mesoneros, vivió un momento inesperado, mientras grababan su más reciente producción discográfica en el mítico estudio londinense de Abbey Road, donde los Beatles grabaron su disco homónimo en 1969, el cual fue el último álbum grabado por la banda, ya que Let It Be, lanzado en 1970, había sido hecho con anterioridad.

A los venezolanos los sorprendió precisamente uno de los cuatro de Liverpool, cuando el mismísimo Paul McCartney llegó al lugar a saludarlos y conversar con ellos.

«Cuando vas a grabar tu sesión en Abbey Road y un Beatle interrumpe y se mete a conocerte. Gracias Sir Paul McCartney por la bendición y por darnos un día que jamás olvidaremos», escribió la banda criolla en su cuenta de Instagram acompañado del video del encuentro, que no tardó en viralizarse en las redes.

ASÍ FUE EL MÁGICO MOMENTO

El grupo recordó el mágico momento, que parecía sacado de una película, en una entrevista concedida a la revista Rolling Stone. Mientras se preparaban para registrar una de las primeras tomas, decidieron dejar la puerta del estudio abierta mientras ensayaban.

«Estábamos practicando y, al fondo del pasillo, había un señor apoyado contra la pared escuchándonos», recordó el guitarrista y voz principal de la banda, Luis Jiménez.

«De repente nos dimos cuenta de quién era: Paul McCartney», agregó el músico criollo.

«Al principio pensábamos que era un espejismo o un doppelganger de él», señaló Jiménez entre risas, antes de explicar que la escena, que de por sí ya era extremadamente increíble, pronto se volvió todavía más surrealista.

«Estaba ahí, headbanging con la música, y de repente empezó a caminar hacia nosotros y terminó metiéndose en la sesión porque estaba disfrutando lo que escuchaba», enfatizó.

McCartney incluso se quedó conversando con ellos sobre la historia del estudio —especialmente del famoso estudio 2— y les comentó que llevaba tiempo sin ver bandas de rock allí, y que ver al grupo venezolano trabajando lo hacía muy feliz.

Más allá de la anécdota, la experiencia en Abbey Road también reafirmó una idea que los integrantes han venido defendiendo en los últimos años: la importancia de mantener la autenticidad en una industria cada vez más acelerada.