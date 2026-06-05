El video de Beéle del que todos hablan en redes: Así visitó la zona en la que creció en Maracay

El cantante colombiano Brandon de Jesús López Orozco, conocido en el ámbito musical como Beéle, realizó una visita sorpresa a la localidad en la que creció en la ciudad de Maracay, estado Aragua.

La sorpresa fue mayor debido a que no anunció nada en sus redes sociales, por lo que tomó desprevenidos a los habitantes del barrio Los Samanes.

Beéle llegó a bordo de una camioneta negra y compartió con su familia y vecinos de la comunidad, quienes se acercaron para conversar con el cantante y tomarse fotos.

No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a circular los videos en redes sociales y muchas personas comenzaron a preguntarse ¿qué hacía Beéle en Maracay?

No obstante, según ha trascendido en diferentes medios, el cantante colombiano mantiene un vínculo estrecho con Venezuela. Esto debido a que transcurrió parte de su infancia en dicha comunidad del estado Aragua.

De hecho, en los videos destaca por verse relajado como en casa.

Sin embargo, la visita no estuvo libre de polémica. En redes sociales empezó a circular una foto del cantante con la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez. Por lo que muchas personas criticaron esto, sobre todo en medio de la crisis eléctrica que está sufriendo la región.