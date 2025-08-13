El sorpresivo anuncio de Taylor Swift durante el pódcast de su novio Travis Kelce

La cantante estadounidense Taylor Swift sorprendió este martes a millones de seguidores al anunciar, oficialmente, su nuevo álbum, además de lanzar una playlist en Spotify centrada en el nuevo proyecto.

El anuncio se dio a las 12:12 de la madrugada de este martes, 12 de agosto. Mientras participaba en el pódcast de Travis Kelce, su pareja, la cantante presentó la portada de su nuevo álbum, llamado The Life of a Showgirl.

Cada nuevo disco que presenta Taylor Swift tiene un impacto comercial y cultural a nivel global. En ese sentido, su equipo preparó un complejo plan de marketing para el anuncio de este nuevo álbum.

A la vez que Swift informaba en el pódcast sobre el álbum, en su sitio web oficial también se confirmó la noticia. Pocas horas antes, la cuenta Taylor Nation compartió un carrusel de 12 imágenes de la cantante.

Hasta el momento, se desconoce cuándo será estrenado el disco y se esperan más detalles para este miércoles. Igualmente, ya están en preventa los ejemplares en físico, los cuales serían enviados antes del 13 de octubre.

PLAYLIST DE SWIFT

Aunque los fanáticos enloquecieron con el anuncio de Swift, todavía había una sorpresa más. Poco después de la noticia, la cantante lanzó una lista de reproducción en la plataforma Spotify, centrada en el concepto del nuevo disco.

La lista, llamada And, baby, that’s show business for you, cuenta con 22 canciones de los discos más exitosos de Swift. Según Billboard, la selección refuerza las especulaciones sobre la participación de los productores Max Martin y Shellback en el álbum.

No se ha difundido la lista de temas, letras o identidades de quienes acompañarán a Swift en el proyecto. El entorno de la cantante ha buscado mantener el misterio respecto al contenido del disco.

Tras el éxito The Eras Tour, que recaudó más de 2.000 millones de dólares en 149 espectáculos, los seguidores de la cantante, conocidos como swifties, se mantienen expectantes a su próximo proyecto. Parece que está más cerca que nunca.