El preocupante mensaje de Justin Bieber en redes: «¿Creen que me van a intimidar?»

Todo parece indicar que el cantante canadiense Justin Bieber se encuentra al límite por la presión pública. Esto quedó en evidencia por un mensaje en sus redes sociales que generó preocupación entre sus millones de seguidores.

Bieber publicó un mensaje en sus historias de Instagram, en donde insinuó que algunos le recomiendan que se mude a otra ciudad. «Todos me dicen que me vaya de Los Ángeles», dijo el cantante de 31 años.

«¿Creen que me van a intimidar para que me vaya de donde más se necesita mi influencia? ¿Cómo podemos cambiar si huimos de la oscuridad?», afirmó Bieber, quien no aclaró por qué debería mudarse de Los Ángeles, California.

Biber subrayó claro que, tras comenzar su vida como padre y esposo, hay espacios en los que no quiere seguir involucrado. «Yo también me he visto envuelto en la naturaleza transaccional de Hollywood», expuso.

«Es vergonzoso, pero dicho esto, no quiero tener nada que ver con eso como adulto con esposa e hijo. Solo quiero sumergirme en la cultura, aprender de todos, y ser un defensor del amor y la igualdad», afirmó.

BIEBER Y LOS PAPARAZZIS

El compositor no explicó a qué se debían estos mensajes. Sin embargo, la fuerte declaración se dio después de que Bieber tuviera varios encontronazos con paparazzis que lo seguían para tomarle fotografías.

Durante la noche del jueves, Bieber grabó un video cuando salía de un local y lo publicó en sus historias de Instagram. En las imágenes se puede ver a varios paparazzis. «Mira a estos tipos», dijo molesto el cantante.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿GERARD PIQUÉ Y CLARA CHÍA TERMINARON? EL VIDEO VIRAL QUE DESATÓ LOS RUMORES Y LA RESPUESTA DEL DEPORTISTA

Estos encuentros con la prensa rosa han generado molestia en Bieber y sus millones de fanáticos, llegando algunos a recomendarle que abandone Los Ángeles. No obstante, el cantante dejó claro este viernes que mudarse no está en sus planes.