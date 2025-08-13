El momento viral que vivió Jennifer López en pleno show, un grillo se subió a su vestido y así reaccionó

Jennifer López vivió un momento incómodo durante su reciente concierto en Almaty, Kazajistán, como parte de su gira Up All Night: Live in 2025.

Durante su presentación, un enorme grillo subió por su cuerpo y llegó hasta su cuello. Sin embargo, JLo, impecable como siempre, no perdió la calma ni rompió el encanto del momento.

Al terminar la canción, la artista se sacudió al «visitante» con total elegancia, generando aplausos y risas del público. Entre sonrisas, López confesó: “Me estaba haciendo cosquillas”, dejando claro que ni siquiera un grillo puede robarle el brillo.

Las imágenes, donde claramente puede verse al insecto trepando por el vestido negro de escote marcado que lucía la artista de 56 años, circularon rápidamente por las redes sociales y se viralizaron.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL SORPRESIVO ANUNCIO DE TAYLOR SWIFT DURANTE EL PÓDCAST DE SU NOVIO TRAVIS KELCE

En una cuenta oficial de la artista, la situación fue acompañada por un comentario humorístico: “Giro inesperado: @JLo acaba de comenzar los ensayos para Kiss of the Cricket Woman en el escenario en tiempo real”.

La frase hace referencia a Kiss of the Spider Woman, adaptación cinematográfica de la obra de Broadway de 1993, que tendrá a JLo como protagonista y cuyo estreno está previsto para este otoño, reseñó Infobae.

Usuarios en redes no tardaron en reaccionar para elogiar la actitud profesional de la cantante.

“Lo manejó tan bien, yo me habría desmayado ahí mismo”, escribió una fan. Otro usuario destacó: “Absoluto profesionalismo en su forma más pura”.

De un insecto intruso hasta atuendos polémicos, Jennifer López ha dejado claro que sabe brillar incluso en medio de imprevistos sobre el escenario. Su habilidad para transformar pequeños accidentes en instantes divertidos y auténticos la consolida como una gran estrella del pop.