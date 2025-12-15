El inesperado y radical cambio de look de Karol G que sorprendió a sus fanáticos

La cantante colombiana Karol G sorprendió a sus fanáticos este domingo con un nuevo e inesperado cambio de look.

A través de sus redes sociales, «La Bichota» publicó imágenes de su radical look en el que optó por un corte a la altura del cuello. Además, aseguró que se lo realizó ella misma.

«Me corte el pelo yo misma, aprovechando la temporada para que me crezca bien sanito», expresó.

Vale mencionar que a lo largo de los años, la artista ha lucido distintos cambios de look, especialmente en el color de su cabello. Incluso lo ha tenido azul, rosado y rojo, marcando cada uno una etapa importante en su vida y su carrera.

Además, Karol G ha mostrado en sus redes fotos de su viaje junto a su familia, rodeada de naturaleza, paisajes paradisíacos y playa.

Esto en medio de rumores de una posible separación con el artista Feid, que aumentaron luego de que la colombiana anunciara su nuevo tema titulado «Única».

«Nos dimos el lujo de vivir lo que nunca debimos. No hubo futuro, pero hubo verdad. Y en ese silencio, después de amarnos, entendí que hay amores que solo acaban en una noche, pero se quedan viviendo en uno para siempre», dice Karol G en el adelanto.

Siendo esta una frase que fue interpretada por muchos de sus seguidores como una referencia directa al final de una relación amorosa con Feid.

Durante su documental Mañana fue muy bonito, Karol G dedicó varias palabras a Feid.

«Recuerdo que una vez hicimos una competencia de Nintendo y como que hubo ese jugueteo y nos empezamos a tocar pies, nos despedimos y, como hombre coqueto de la ciudad de Medellín, me dio un poco esquinero y yo entendí todo… Sin darme cuenta, yo ya estaba escribiendo canciones de amor», reveló la cantante.

«Es una persona que me entiende, que me escucha, que me tiene demasiada paciencia, es muy familiar… creo que nunca me había visualizado con una persona en mi vida… es una relación tan divertida», dijo la intérprete de Provenza.