El impactante récord que rompió Bad Bunny con la gira ‘Debí Tirar Más Fotos’

El cantante Bad Bunny, llamado Benito Martínez, es uno de los artistas más populares de la actualidad y sus giras han atraído a millones de fanáticos, rompiendo barreras sin precedentes entre los artistas latinos.

Su reciente gira Debí Tirar Más Fotos ha visitado las ciudades más importantes del mundo, marcando uno de los espectáculos más relevantes de este siglo. Así pues, consiguió recaudar cientos de millones de dólares.

Con esta reciente ronda de conciertos, Bad Bunny superó la barrera de los 1.000 millones de dólares en ingresos totales de taquilla a lo largo de su carrera, de acuerdo a la revista especializada Billboard.

«Es el primer artista latino en recaudar más de 1.000 millones de dólares en ingresos por concepto de boletería. Más ampliamente, es el primer artista en hacerlo sin interpretar música en inglés», expuso la revista.

LAS GIRAS DE BAD BUNNY

De acuerdo a cifras manejadas por Billboard Boxscore, la gira Debí Tirar Más Fotos ha vendido 2,4 millones de boletos en sus primeros 41 conciertos. En total se trata de una recaudación de 360 millones de dólares.

«Esto la convierte en la gira con mayor recaudación y ventas de boletos en la historia de Boxscore que no incluye presentaciones en Estados Unidos», indicó Billboard. En 2022, recaudó 314,1 millones de dólares y vendió 1,9 millones de boletos en el World’s Hottest Tour.

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Tomando en cuenta los demás conciertos de Most Wanted Tour de 2024, El Último Tour del Mundo de 2022 y los previos a la pandemia de 2017-2019, Bad Bunny recaudó 1.080 millones de dólares y vendió 6,4 millones de boletos.

Aunque puede parecer que Bad Bunny está punto máximo de su carrera, es posible que supere sus propios números en un futuro. Las últimas giras no han hecho más que incrementar en cuanto a recaudación y venta de boletos.