Caraota Show

El espectacular traje típico de Nary Battikha para el Miss Grand International, un homenaje a «las reinas venezolanas»

Kimberly Montilla
Por Kimberly Montilla
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

La representante de Venezuela en el Miss Grand International 2025, Nary Battikha, presentó oficialmente su traje típico y conquistó al público con una propuesta cargada de identidad, historia y orgullo nacional.

El diseño, titulado “homenaje a las reinas venezolanas”, rinde tributo al reconocimiento mundial que posee el país como una de las potencias indiscutibles en los certámenes de belleza.

Leer Más

El revelador mensaje de Alejandro Sanz: “Estoy triste y cansado”
VIRAL: ¡Escándalo! Filtraron video íntimo de influencer trans Wendy Guevara: «Es algo que hacemos todos», dijo
La predicción de Mhoni Vidente sobre el futuro de Karol G: «Corre peligro»

Más allá del brillo y las coronas, el traje busca reflejar la pasión colectiva que acompaña a cada reina venezolana, destacando cómo este fenómeno trasciende el espectáculo y se ha convertido en parte esencial de la idiosincrasia nacional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HERMANA DE KAROL G ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS POLÉMICA POR ESCUCHAR A ANUEL AA, ESTO FUE LO QUE LE DIJO ‘LA BICHOTA’

De acuerdo con el equipo de Battikha, el concepto está inspirado en una frase profundamente arraigada en la sociedad venezolana: “Si es niña, será Miss”, expresión que resume el orgullo y la tradición que envuelven al país en torno a los concursos.

El mensaje del diseño destaca que las reinas venezolanas “llevan la pasión como escudo y el sueño como bandera”, y que no solo representan títulos o coronas, sino también el esfuerzo colectivo, la esperanza y el trabajo de comunidades enteras que las impulsan.

“Cada Miss es una luz que refleja el empeño de un pueblo y el amor de una nación que vibra con cada logro”, señalan los creadores del traje, que promete ser uno de los más emblemáticos de esta edición del concurso internacional.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Cabello
Cabello cuestionó bombardeos de EEUU en el Caribe: «Nadie ha demostrado que llevaran un gramo de droga»
Venezuela
El mensaje de la Misión de la ONU tras el Nobel a María Corina: «Es una oportunidad para recordar a las víctimas y su derecho a la justicia»
Mundo
Hermana de Karol G rompió el silencio tras polémica por escuchar a Anuel AA, esto fue lo que le dijo ‘La Bichota’
Caraota Show