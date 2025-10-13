El espectacular traje típico de Nary Battikha para el Miss Grand International, un homenaje a «las reinas venezolanas»

La representante de Venezuela en el Miss Grand International 2025, Nary Battikha, presentó oficialmente su traje típico y conquistó al público con una propuesta cargada de identidad, historia y orgullo nacional.

El diseño, titulado “homenaje a las reinas venezolanas”, rinde tributo al reconocimiento mundial que posee el país como una de las potencias indiscutibles en los certámenes de belleza.

Más allá del brillo y las coronas, el traje busca reflejar la pasión colectiva que acompaña a cada reina venezolana, destacando cómo este fenómeno trasciende el espectáculo y se ha convertido en parte esencial de la idiosincrasia nacional.

De acuerdo con el equipo de Battikha, el concepto está inspirado en una frase profundamente arraigada en la sociedad venezolana: “Si es niña, será Miss”, expresión que resume el orgullo y la tradición que envuelven al país en torno a los concursos.

El mensaje del diseño destaca que las reinas venezolanas “llevan la pasión como escudo y el sueño como bandera”, y que no solo representan títulos o coronas, sino también el esfuerzo colectivo, la esperanza y el trabajo de comunidades enteras que las impulsan.

“Cada Miss es una luz que refleja el empeño de un pueblo y el amor de una nación que vibra con cada logro”, señalan los creadores del traje, que promete ser uno de los más emblemáticos de esta edición del concurso internacional.