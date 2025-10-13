Hermana de Karol G rompió el silencio tras polémica por escuchar a Anuel AA, esto fue lo que le dijo ‘La Bichota’

La influencer Verónica Giraldo, hermana mayor de Karol G, se pronunció en redes sociales luego de recibir una ola de críticas por compartir un video usando una canción de Anuel AA, expareja de la cantante colombiana.

El clip, publicado en sus historias de Instagram, generó cientos de comentarios en cuestión de horas. Muchos usuarios consideraron inapropiada la elección musical, recordando la mediática ruptura entre Karol G y el artista puertorriqueño en 2021, una relación que la intérprete de ‘Provenza’ calificó como “tóxica y difícil”.

Ante las críticas, Verónica decidió aclarar la situación con un mensaje directo. “Que hayan pasado cosas con mi hermana no quiere decir que a mí no me pueda gustar un tema de Emmanuel. Yo a mi hermana la respeto y la admiro. Ustedes son los que siempre ven lo malo. En mi familia todo está muy bien, simplemente es una canción”, expresó la empresaria y maquilladora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

La creadora de contenido añadió que su intención nunca fue generar controversia. “No sé qué les alteró a ustedes o qué pasó con ustedes que les perjudicó tanto. Pero por mi caso todo está muy bien. El hecho de que me guste un artista no quiere decir que esté irrespetando a alguien”.

KAROL G TAMBIÉN SE PRONUNCIÓ

La respuesta de Karol G no tardó en llegar. A través de un mensaje privado que luego su hermana compartió públicamente, la artista le escribió: “No le pongas atención a lo que diga la gente, recuerda siempre las intenciones de tu corazón. La gente puede decir lo que quiera, pero si tú sabes que no lo hiciste con mala intención, ahí muere todo”.

Verónica acompañó el mensaje con una muestra de cariño. “Cuando los corazones son sanos y sin malas intenciones… No solo lo veo yo, sino también mi familia. Te amo, hermana, y gracias por ser mi motor”.

Pese a los rumores sobre posibles tensiones familiares, Verónica insistió en que todo está bien entre ellas y pidió no alimentar conflictos por temas personales.

¿QUÉ DIJO KAROL G SOBRE FEID?

En medio de la controversia familiar, la cantante aprovechó una entrevista con Sirius XM para abordar los rumores sobre un supuesto distanciamiento con Feid, su actual pareja y colaborador en el tema Verano rosa, incluido en su álbum Tropicoqueta.

Sin mencionar directamente los rumores, Karol G dejó entrever que su relación con el artista sigue sólida. “Verano rosa es mi forma de expresar ese verano perfecto que uno puede tener con una persona que te hace sentir que siempre es verano. La persona con la que canto esta canción me hace sentir eso”, confesó.