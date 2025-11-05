El escándalo entre un exjugador del Barcelona y una influencer brasileña, la embarazó y luego la ignoró

Caraota Show

El futbolista neerlandés Memphis Depay, recordado por su paso por el FC Barcelona, Manchester United y Olympique Lyonnais, fue acusado de dejar embarazada a una influencer brasileña y luego ignorarla.

Depay se encuentra en el centro de la polémica luego de que el medio local Metrópoles filtrara la historia. Aparentemente, el futbolista tuvo una relación amorosa con la famosa influencer Lary Simoes.

Simoes (izquierda) y Depay (derecha)

Simoes contó que el amorío comenzó en febrero de este año, pero todo se derrumbó hace un mes, cuando informó a Depay que estaba embarazada. Según su versión, el astro neerlandés no reaccionó bien a la noticia.

Tras escuchar que sería padre, Depay habría cortado todo el contacto con la influencer. «Es cierto, me está ignorando. Hasta ahora, ni siquiera un abogado para abordar cualquier duda o problema que pueda tener. Nada», dijo Simoes.

El vínculo entre ambos era de tal magnitud que hay constancia de imágenes de ambos, además de una fotografía de la camiseta de Depay autografiada. Además, hay una captura del test que confirmó el embarazo.

Cortesía

RESPUESTA DE DEPAY

Hasta el momento, Depay no se ha pronunciado oficialmente sobre la filtración. Sin embargo, este martes trascendió que el futbolista se contactó nuevamente a la influencer para atender la situación.

«Memphis ya se ha puesto en contacto y vamos a intentar resolverlo de la mejor manera. Hay situaciones y heridas que son más complicadas de sanar, y cada ser humano tiene formas diferentes de reaccionar y lidiar con ellas», apuntó Simoes.

La insólita historia tomó una mayor magnitud cuando varios fanáticos recordaron que Depay no usa su apellido en su camiseta. Esto se debe a que su padre lo abandonó a los cuatro años y nunca lo perdonó.

