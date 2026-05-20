El emotivo mensaje de despedida de Viviana Gibelli a su hermana: «Siempre estuvo para mí, para todos»

La presentadora venezolana Viviana Gibelli publicó en la noche del miércoles un emotivo mensaje por la muerte de su hermana, Alejandra, luego de que su delicado estado de salud mantuviera en vilo a sus familiares en las últimas semanas.

Después de que se confirmó el fallecimiento, Gibelli compartió en Instagram una foto sosteniendo la mano de su hermana. «Esa que siempre estuvo para mí, para todos, menos para ella», indicó la presentadora.

«La que nació para ser el soporte de la familia, el muro de contención, la palabra perfecta, el regaño a tiempo, la conciencia, la sabiduría… Mi mamá luego de perder la nuestra, mi confidente, la tía y como abuela de mis hijos», dijo Gibelli.

La presentadora manifestó el gran dolor que le causó la muerte de su hermana, señalando que «se nos fue joven, luego de varios años de dolores». Igualmente, Gibelli reconoció que «pudo sanar antes de partir de este plano».

«Sanó ella y también nosotros. Todos tenemos cosas que sanar en esta vida que decidimos vivir de una forma u otra, pero que es nuestra elección. Dios se encarga de cruzar esas almas para que aprendan unas de otras», dijo Gibelli.

«TE VOY A EXTRAÑAR»

En medio de este momento de luto, Gibelli subrayó que «somos una bella familia». Esto fue en «gran parte es por lo que sembraste, hermana mía, en todos nosotros», indicó la presentadora, despidiéndose de Alejandra.

«Te amo con locura Ale, te voy a extrañar tanto tanto, pero sé que ahora estás con papi y mami y eres muy feliz. Aquí seguiré cuidando a tus hijos que son cómo míos y tú lo sabes. Vuela alto hermana», señaló.

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La publicación de Gibelli se viralizó en redes sociales y casi alcanza los 100.000 likes en su cuenta de Instagram. Además, miles de internautas han dejado comentarios de condolencias y apoyo para la familia.