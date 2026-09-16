El dúo musical Jesse & Joy anunció su separación, este fue el inesperado motivo

El músico Jesse Huerta anunció que el dúo Jesse & Joy se separará tras muchos años haciendo música.
Destacó que la decisión se debe a que quiere dedicarse a temas familiares.
«Quiero compartir con ustedes una decisión muy personal. He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito», informó Jesse.
«No ha sido una decisión fácil. La música y este arte son parte de cada segundo de mi vida y siempre lo serán, pero hoy entiendo que necesito dar prioridad a mi bienestar y a mi familia», añadió.
En este sentido, destacó que necesita estar un tiempo lejos de los escenarios. «Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional. Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos».
LEA TAMBIÉN: VIDEO: EL EMOTIVO DISCURSO DE MICHAEL J. FOX SOBRE EL PÁRKINSON QUE PUSO DE PIE A TODOS EN LOS EMMY 2026
Ver esta publicación en Instagram
«Jesse & Joy es una parte fundamental de mi vida. Compartir este camino con mi hermana y ver cómo nuestras canciones se han vuelto parte de sus historias es algo que valoro profundamente», acotó.
«A mi hermana, gracias por los buenos recuerdos y por dejarme acompañar una de las voces más hermosas del planeta con mis manos, nuestras canciones, mis frecuencias, melodías y mi voz», añadió
Para finalizar, aclaró que cumplirán con todos los compromisos que les quedan pendientes.
«Todos los compromisos agendados con Jesse & Joy anunciados o no anunciados hasta el 5 de diciembre contarán conmigo, mi guitarra, mi piano y mi voz para compartir con ustedes y con mi hermana con todo mi corazón», concluyó.