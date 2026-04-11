EN FOTOS: El emotivo momento en el que María Gabriela de Faría se bautizó en iglesia cristiana de California

La actriz venezolana, María Gabriela de Faría en medio de uno de los momentos más brillantes de su carrera en Hollywood decidió hacer una pausa para celebrar un hito personal que, para ella, supera cualquier éxito profesional. La intérprete caraqueña se bautizó este fin de semana en una emotiva ceremonia cristiana en la ciudad de Los Ángeles, marcando el inicio de una nueva etapa en su vida espiritual.

Acompañada por su esposo, el también actor Christian McGaffney, De Faría describió la experiencia como «el mejor día de mi vida». LEA TAMBIÉN: «NO HAY OTRA EXPLICACIÓN»: LAS REVELACIONES SOBRE EL ¿ASESINATO? DE KURT COBAIN La protagonista de ISA TKM y Deadly Class utilizó sus plataformas digitales para compartir fragmentos del rito, donde se le vio visiblemente conmovida al reafirmar su fe cristiana ante una pequeña congregación local. UNA CELEBRACIÓN ENTRE AMIGOS Y ESTRELLAS Durante el acto religioso, la pareja ofreció una emotiva recepción íntima en su hogar en California. Al evento asistieron figuras destacadas del entretenimiento hispano que forman parte del círculo más cercano de la actriz.

Entre los invitados destacaron el nominado al Emmy, Édgar Ramírez, y la actriz y directora Prakriti Maduro, quienes celebraron junto a María Gabriela este paso personal. La decoración de la reunión reflejó la sencillez y el estilo orgánico que caracteriza a la actriz, con un ambiente cálido que permitió a los asistentes compartir mensajes de apoyo y buenos deseos para la nueva etapa que emprende. EN LA CIMA DEL ÉXITO PROFESIONAL Este renacer espiritual llega justo después de que De Faría arrasara con los titulares globales por su papel en la nueva entrega de «Superman», dirigida por James Gunn. En la cinta, que forma parte del nuevo universo de DC Comics, la venezolana interpreta a Angela Spica, mejor conocida como «The Engineer», un rol que la posiciona como una de las villanas más esperadas del cine de superhéroes.